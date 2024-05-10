【5月10日更新】近日有網上圖片顯示，北角一間茶餐廳要求食客如以八達通付款，便收取相應手續費，若高於70元另收1.5%。今日(10日)有社交平台有網民上載更新圖片，顯示該店已取消八達通付款，並貼出告示交代取消八達通支付決定。 八達通公司回覆查詢時指，按協議商戶不能額外收取手續費，在前日(8日)與涉事商戶溝通後，商戶已同意停止收取額外費用。

網上熱話｜北角餐廳收八達通手續費 網民斥趕客兼違守則 【5月9日更新】香港人用八達通「嘟一嘟」支付可謂已成生活日常習慣。惟近日有網民在社交平台發文，並附上照片，顯示北角一間餐廳竟然貼出告示，寫明如果食客用八達通付款，便要收取手續費，除了引起一眾網民嘖嘖稱奇，亦有不少網民怒斥此舉「趕客」，直言「遲早汁(執)」。

少70元加收1元 逾70元加收1.5% 該照片疑為北角一間餐廳門前拍攝，可見其門外張貼告示，指客人「如需如需八達通支付要收手續費，少於70元加收1元，多於70元加收1.5%」。發帖網民用Hashtag表示是網友報料，並對有餐廳竟徵收八達通手續費似乎有點咋舌。 帖文一出惹來不少留民留言，不少人都對用八達通徵收手續費的做法表示不滿，直斥：「趕客」、「執L左佢啦」、「遲早汁(執)」、「一定唔幫襯」、「食相肉酸」。但亦有心水清的網民指出餐廳可能是想「收現金」，更有人表示行為或已反八達通的使用守則，八達通公司有權取消餐廳的使用權。