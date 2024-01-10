網上熱話｜收藏家生前藏逾14萬張英女皇郵票 遺孀當垃圾扔 巧遇「識貨者」接手傳承

一名收藏家生前收藏逾14萬張回歸前通用的英女皇郵票，妻兒不知其價值，遺孀近日把其藏品當垃圾準備扔掉時，機緣巧合遇上一名有專門儲舊物的網民，最終接手該批珍貴收藏，避過堆填的下場。 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」)

一名收藏家生前收藏逾14萬張回歸前通用的英女皇郵票，部分更是版票，他過身後一直放在家中，其妻兒不知其價值，遺孀近日把其藏品當垃圾準備扔掉時，機緣巧合遇上一名有專門儲舊物的網民，最終接手該批珍貴收藏，避過堆填下場，樓主估值該批藏品「現價值1萬左右」。

部分為版票 現估值1萬

該名網民於Facebook群組「90年代回憶 (新版)」表示，上周赴一個舊屋邨搵朋友時，「一出𨋢就見到個阿婆揼咗一袋又一幾嘅黑色大垃圾膠袋，其中有一個紙箱有一堆舊信封、舊file」。當他查看其他黑色垃圾袋時，更發現「全部都係一啲英女皇郵票，有幾個file甚至全本都係版票，仲有唔少90年代火車飛、地鐵飛紀念票」。

樓主即時問老婦：「呢啲嘢好值錢喎，點解唔攞去賣？」對方表示藏品是其丈夫儲藏，過身後「一直擺喺屋企，阿仔又冇興趣，就嚟新年就全部掉曬佢算」。樓主表示，自己有一個專門放香港舊物的工作室，獲老婦同意接手後，他立刻把所有物件「全部清曬call車攞走，足足要一個大喼、七個袋先攞得走曬。」

「好彩遇到 否則已去堆填區」

樓主把藏品帶回工作室後點算郵票，「結果就咁一磚一磚嗰啲女皇郵票(未計一本一本嗰啲版票)，就已經一共有14萬3000張」，他形容數量非常誇張，「睇得出呢個原收藏者真係熱愛收藏郵票同埋車飛。而家機緣巧合下我就繼承咗呢一批收藏，將佢呢啲收藏品傳承下去。」「真係覺得當下好好彩遇到，唔係嘅話呢啲過幾日就會攞去堆填。希望我死嗰日嘅時候呢啲嘢唔會畀人攞去堆填。其實唔值幾多錢。但係有前人嘅收藏記憶特別唔一樣！」

