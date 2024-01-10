熱門搜尋:
段崇智 鄭文傑 流感 農曆新年2024 綠置居2023 羽田機場 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-10 12:56:52

網上熱話｜收藏家生前藏逾14萬張英女皇郵票 遺孀當垃圾扔 巧遇「識貨者」接手傳承

分享：
一名收藏家生前收藏逾14萬張回歸前通用的英女皇郵票，妻兒不知其價值，遺孀近日把其藏品當垃圾準備扔掉時，機緣巧合遇上一名有專門儲舊物的網民，最終接手該批珍貴收藏，避過堆填的下場。 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」)

一名收藏家生前收藏逾14萬張回歸前通用的英女皇郵票，妻兒不知其價值，遺孀近日把其藏品當垃圾準備扔掉時，機緣巧合遇上一名有專門儲舊物的網民，最終接手該批珍貴收藏，避過堆填的下場。 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」)

一名收藏家生前收藏逾14萬張回歸前通用的英女皇郵票，部分更是版票，他過身後一直放在家中，其妻兒不知其價值，遺孀近日把其藏品當垃圾準備扔掉時，機緣巧合遇上一名有專門儲舊物的網民，最終接手該批珍貴收藏，避過堆填下場，樓主估值該批藏品「現價值1萬左右」。
 

一名收藏家生前收藏逾14萬張回歸前通用的英女皇郵票，妻兒不知其價值，遺孀近日把其藏品當垃圾準備扔掉時，機緣巧合遇上一名有專門儲舊物的網民，最終接手該批珍貴收藏，避過堆填的下場。 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 一名收藏家生前收藏逾14萬張回歸前通用的英女皇郵票，妻兒不知其價值，遺孀近日把其藏品當垃圾準備扔掉時，機緣巧合遇上一名有專門儲舊物的網民，最終接手該批珍貴收藏，避過堆填的下場。 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 一名收藏家生前收藏逾14萬張回歸前通用的英女皇郵票，妻兒不知其價值，遺孀近日把其藏品當垃圾準備扔掉時，機緣巧合遇上一名有專門儲舊物的網民，最終接手該批珍貴收藏，避過堆填的下場。 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 一名收藏家生前收藏逾14萬張回歸前通用的英女皇郵票，妻兒不知其價值，遺孀近日把其藏品當垃圾準備扔掉時，機緣巧合遇上一名有專門儲舊物的網民，最終接手該批珍貴收藏，避過堆填的下場。 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 一名收藏家生前收藏逾14萬張回歸前通用的英女皇郵票，妻兒不知其價值，遺孀近日把其藏品當垃圾準備扔掉時，機緣巧合遇上一名有專門儲舊物的網民，最終接手該批珍貴收藏，避過堆填的下場。 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 一名收藏家生前收藏逾14萬張回歸前通用的英女皇郵票，妻兒不知其價值，遺孀近日把其藏品當垃圾準備扔掉時，機緣巧合遇上一名有專門儲舊物的網民，最終接手該批珍貴收藏，避過堆填的下場。 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 一名收藏家生前收藏逾14萬張回歸前通用的英女皇郵票，妻兒不知其價值，遺孀近日把其藏品當垃圾準備扔掉時，機緣巧合遇上一名有專門儲舊物的網民，最終接手該批珍貴收藏，避過堆填的下場。 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 一名收藏家生前收藏逾14萬張回歸前通用的英女皇郵票，妻兒不知其價值，遺孀近日把其藏品當垃圾準備扔掉時，機緣巧合遇上一名有專門儲舊物的網民，最終接手該批珍貴收藏，避過堆填的下場。 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」)

部分為版票 現估值1萬

該名網民於Facebook群組「90年代回憶 (新版)」表示，上周赴一個舊屋邨搵朋友時，「一出𨋢就見到個阿婆揼咗一袋又一幾嘅黑色大垃圾膠袋，其中有一個紙箱有一堆舊信封、舊file」。當他查看其他黑色垃圾袋時，更發現「全部都係一啲英女皇郵票，有幾個file甚至全本都係版票，仲有唔少90年代火車飛、地鐵飛紀念票」。

樓主即時問老婦：「呢啲嘢好值錢喎，點解唔攞去賣？」對方表示藏品是其丈夫儲藏，過身後「一直擺喺屋企，阿仔又冇興趣，就嚟新年就全部掉曬佢算」。樓主表示，自己有一個專門放香港舊物的工作室，獲老婦同意接手後，他立刻把所有物件「全部清曬call車攞走，足足要一個大喼、七個袋先攞得走曬。」

「好彩遇到  否則已去堆填區」

樓主把藏品帶回工作室後點算郵票，「結果就咁一磚一磚嗰啲女皇郵票(未計一本一本嗰啲版票)，就已經一共有14萬3000張」，他形容數量非常誇張，「睇得出呢個原收藏者真係熱愛收藏郵票同埋車飛。而家機緣巧合下我就繼承咗呢一批收藏，將佢呢啲收藏品傳承下去。」「真係覺得當下好好彩遇到，唔係嘅話呢啲過幾日就會攞去堆填。希望我死嗰日嘅時候呢啲嘢唔會畀人攞去堆填。其實唔值幾多錢。但係有前人嘅收藏記憶特別唔一樣！」
 

網上熱話｜收藏家生前藏逾14萬張英女皇郵票 遺孀當垃圾扔 巧遇知音人傳承 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 網上熱話｜收藏家生前藏逾14萬張英女皇郵票 遺孀當垃圾扔 巧遇知音人傳承 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 網上熱話｜收藏家生前藏逾14萬張英女皇郵票 遺孀當垃圾扔 巧遇知音人傳承 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 網上熱話｜收藏家生前藏逾14萬張英女皇郵票 遺孀當垃圾扔 巧遇知音人傳承 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 網上熱話｜收藏家生前藏逾14萬張英女皇郵票 遺孀當垃圾扔 巧遇知音人傳承 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 網上熱話｜收藏家生前藏逾14萬張英女皇郵票 遺孀當垃圾扔 巧遇知音人傳承 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 網上熱話｜收藏家生前藏逾14萬張英女皇郵票 遺孀當垃圾扔 巧遇知音人傳承 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 網上熱話｜收藏家生前藏逾14萬張英女皇郵票 遺孀當垃圾扔 巧遇知音人傳承 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 網上熱話｜收藏家生前藏逾14萬張英女皇郵票 遺孀當垃圾扔 巧遇知音人傳承 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 網上熱話｜收藏家生前藏逾14萬張英女皇郵票 遺孀當垃圾扔 巧遇知音人傳承 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」) 網上熱話｜收藏家生前藏逾14萬張英女皇郵票 遺孀當垃圾扔 巧遇知音人傳承 (Facebook群組「90年代回憶 (新版)」)

遺孀稱「懶得攞去賣 幫手清垃圾就OK」

其他網民對郵票有人繼承表示高興，「好彩有你，唔係就化為灰燼」、「先人伯伯應該好高興」、「應該是伯伯靈魂守護著呢堆野，先會傳到俾你」、「好似整定咁，阿婆又會咁識揀時間撞著你先嚟掉垃圾」、「陰差陽錯之下比你遇到阿婆，又咁啱你熱愛收藏，可能係先人伯伯善意安排你呢個知音人幫佢保留佢嘅心血」、「伯伯儲好耐，但家人就一野掉哂」。

另有人問「有冇小小心意比婆婆？」樓主稱「我有同佢講(值錢)，佢話懶得去攞去賣，因為數量好多又重。佢話幫手清咗啲垃圾就Ok。」，亦有網民後悔地表示「我爸生前都收埋好多車飛，但而家俾我掉晒」。
 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受