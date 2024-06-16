二元乘車優惠計劃預計政府今年內完成檢討，坊間不時有聲音建議專營巴士路線全面提供雙向分段收費，解決受惠人士「見車就上」而衍生的「長車短搭」或「貴車短搭」的問題。鄰近的新加坡巴士現時依乘搭距離收費，使用電子支付的乘客上、落車時均須拍卡，系統便會按距離計算出應繳車資，不過有網民就相信難以在香港實行，「依香港人的質素一定會失敗。」

一名網民在社交媒體Threads發帖指，社會不時有人建議香港巴士參考新加坡的做法，改為按里數收費並在落車門加裝收費器，但相信一定會有乘客預先拍卡享用最低收費，然後繼續乘車前往距離較遠的目的地，直言「依香港人的質素一定會失敗」。他又指，目前個別設有雙向分段收費的巴士線，雖然都是要求乘客落車前在車頭拍卡領取回贈，「人少都還好，人一多又會阻住車外既(嘅)人上車。」

有留言同意該網民的說法，並分享以往曾目擊的類似情況，「其實N車都有回贈方案，已經有好多人有做過你講嘅情況，而且比車長話完仲鬧返車長轉頭」、「以前九巴64K分段收費係上車俾優惠價，指定站前要落車，但大把人搭到去總站。」有人就形容建議如同輕鐵的信任機制，「靠自己自律。」

網民：較前路段收全費僅巴士公司受益

另外，有網民就認為現時設於巴士站的分段收費回贈機已是較好辦法，「咁就唔會有拍卡唔落車呢個問題。」有留言亦提到，巴士以較前段路段收全費而非按距離計算的收費模式不合理，「受益只有巴士公司，不過又會有人話多左(咗)人上落會慢。」政府近日回覆立法會書面質詢時，仍重申全面實施分段收費會帶來負面影響的說法，包括長途線乘客會被更多短途乘車佔用該線運載力，以及長途線於短途客下車後或出現載客率過低而未能善用公共交通資源的情況等，因此運輸署要審慎考慮個別路線是否適合推行分段收費。