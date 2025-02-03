網上熱話｜新年假期詐騙電話「突然消失」？ 網民感恩耳根清靜數天

本港市民不時每天收到數個「詐騙電話」或「垃圾來電」，令人煩厭。但有人發現，該類電話在農曆新年假期期間突然「全部消失」，耳根終於得以清靜數天。對於這個「奇怪」情況，引起不少網民熱議。 有網民初一在社交平台發帖文表示，「發唔發覺過年呢幾日，詐騙電話都休息幾天」、「KK園。農歷(曆新年。都會放假？今日一個詐騙電話都無」，繼而得到大批網民和應及留言。

3字頭、樓盤電話都冇 有網民留下「抵死」留言引來數百讚好，有人讚樓主心水清，「我真是收不到電話，每日平均最少10個。你不提醒我都不發覺」、「係喎，無收過喎」、「係喎，好寂寞」、「平時日日都10個8個電話，今日竟然沒有」、「有同感！新一年祝他們永遠收爐」。有人更發現「其實年廿九已經沒有」。對於這份難得的清靜，網民「格外感恩」，指「真是好清靜，好難得」、「唔止詐騙電話，連真正嘅推銷嗰啲都冇晒電話，呢幾日真係好清靜舒服」、「連啲3字頭電話一個都冇打過嚟」、「世界本應如此安靜」。

「KK園都有年假?」 亦有人指電騙集團亦放新年假，預計「假期完就會回來」、「福利幾好，有假期。」、「KK園係良心企業」、「緬甸勞工福利唔錯」、「因為老闆同管理人要回鄉放春節長假期！」、「KK園都守勞工法例」、「老闆下線了」、「騙子都要拜年！」、「KK園都有年假?」、「詐騙都有勞工假。算係咁啦。」。