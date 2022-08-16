網上熱話｜新款九巴上層現「倒頭位」有原因？網民：一坐實嘔

九巴最近有新款巴士面世，引起熱話。有市民在 Facebook 群組「屯門公路塞車關注組」上載數張相關車箱內籠照片，指近日發現九巴巴士上層、樓梯背後位置出現兩個「倒頭位」設計，4個乘客位置相對。

據悉，該新款巴士是九巴向歐洲兩大巴士製造商Alexander Dennis Limited 和Volvo Bus Limited採購新巴士，型號分別為ADL e500和Volvo B8L。新款巴士共約110部，正陸續於7月中起投入服務，暫時多出現在屯門區，預計今年內付運及於港九新界各區路綫中引入。

上層巴士現「倒頭位」設計有原因

惟不少網民對上層出現此設計怨聲載道，紛紛表示容易「暈車浪」、「坐反方向個頭好暈」、「會坐到嘔」，部分網民更擔心安全問題，指「起身煞車無扶手，會向後跌」。有網民則笑言「整張枱仔喺中間就very good」、「設計畀一家四口坐埋一齊」。

而有熟悉巴士的網民則解釋，上層巴士出現「倒頭位」設計的原因。該網民指出，因為前一批(九巴)埃及MCV車款，上層只有63座太迫，特別是身形較高的男士更會「頂腳」，同時座椅太薄亦被投訴，故在新一批巴士座位設計上就有所改動。上層座位「加返闊個 legroom等唔使坐得咁迫」，同時左右兩邊各減少一排，「巴士公司為咗補償返兩個位，就用咗樓梯嘅空間去塞兩張櫈上去」，但因為空間限制所以要設計成「倒頭位」，才不會令到雙腿擺放位置太窄。

但其指出，上層放置這兩個「倒頭位」，但會令下層樓梯空間比之前矮，增加個子較高乘客撞頭的機會。雖然巴士在相關位置已加裝防撞棉，但要兼顧上落樓梯又要避免撞頭，的確是令危險性增加。

新款九巴投入服務(多圖)