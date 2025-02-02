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2025-02-02 13:31:48

網上熱話｜新界的士現身九龍區等客再掀討論　網民：等到過埋年終於有綠的嚟

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有相信是的士司機的網民表示已經有新界的士抵達九龍順利邨的士站，並分享現場圖片。(網民Ian Leung@FB群組「的士司機資訊網Taxi」)

有相信是的士司機的網民表示已經有新界的士抵達九龍順利邨的士站，並分享現場圖片。(網民Ian Leung@FB群組「的士司機資訊網Taxi」)

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車身綠色的新界的士，顧名思義主要服務範圍集中於新界區，不過在九龍觀塘區順利邨巴士總站外的利安道，其實也設有一個新界的士站。一名相信是的士司機的網民，大年初二當日在一個的士群組發帖，表示之前有人曾聲言在順利邨等候一小時也沒有新界的士，「請問你人喺邊？我到咗啦。」

有相信是的士司機的網民表示已經有新界的士抵達九龍順利邨的士站，並分享現場圖片。(網民Ian Leung@FB群組「的士司機資訊網Taxi」) 新界的士的許可營業地區有嚴格限制。(運輸署文件截圖) 新界的士的經營範圍有嚴格限制。(資料圖片) 新界的士的經營範圍有嚴格限制。(資料圖片／蘇文傑攝) 新界的士的經營範圍有嚴格限制。(資料圖片)

網民：揸咗幾年草猛都未去過

順利邨屬新界的士唯一可涉足的九龍區營運範圍，議題不時在網上討論區惹起熱議，今次圖文並茂便再次引起討論。有網民形容順利邨的新界的士站「根本係一個死位」，亦有人笑言「等到過埋年終於等到有架綠的黎(嚟)啦」。有其他相信是的士司機的網民就表示，「揸咗幾年草猛(新界的士)，一次都未去過」、「我揸紅雞(市區的士)去過一次呢個位見到有綠豆站都r哂頭！」有人就估計日後東九龍智慧綠色集體運輸系統啟用後，「或者個站會有返D(啲)用。」

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翻查資料，法例《道路交通(車輛登記及領牌)規例》列明新界的士只可在特定道路出租或載客，當中包括九龍觀塘區的一段新清水灣道、順利邨道、順景街及利安道，即新界的士必須經清水灣道及西貢區進出順利邨一帶。據知，政府設立新界的士時將軍澳新市鎮仍未開發、西沙路未接通馬鞍山新市鎮，順利邨一帶是當時西貢區唯一出市區的途徑，而新界的士業界2000年代亦曾爭取擴大營業範圍至坪石邨、港鐵彩虹站一帶，最終運輸署檢討後拒絕接納建議。

▼新界的士經營範圍▼

運輸署網站顯示，新界的士可在以下地區行走：

  • 屯門區
  • 元朗區
  • 大埔區
  • 北區
  • 馬鞍山區
  • 西貢區大部分地方 (將軍澳新市鎮除外)
  • 落馬洲管制站 (晚上11時至翌日早上6時30分)
  • 落馬洲支線公共運輸交匯處
  • 深圳灣口岸港方口岸區

新界的士並可沿指定路線接載乘客往返以下地點：

  • 赤鱲角香港國際機場的客運大樓和地面運輸中心
  • 青衣機鐵站
  • 荃灣港鐵站
  • 沙田威爾斯親王醫院
  • 將軍澳醫院急症室
  • 沙田馬場
  • 觀塘順利邨
  • 香港迪士尼樂園
  • 坑口港鐵站
  • 港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處

運輸署又指，新界的士如載客經沙田來往荃灣港鐵站、青衣機鐵站、香港迪士尼樂園或香港國際機場一號客運大樓，必須使用城門隧道。

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