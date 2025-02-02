網上熱話｜新界的士現身九龍區等客再掀討論　網民：等到過埋年終於有綠的嚟

車身綠色的新界的士，顧名思義主要服務範圍集中於新界區，不過在九龍觀塘區順利邨巴士總站外的利安道，其實也設有一個新界的士站。一名相信是的士司機的網民，大年初二當日在一個的士群組發帖，表示之前有人曾聲言在順利邨等候一小時也沒有新界的士，「請問你人喺邊？我到咗啦。」

網民：揸咗幾年草猛都未去過 順利邨屬新界的士唯一可涉足的九龍區營運範圍，議題不時在網上討論區惹起熱議，今次圖文並茂便再次引起討論。有網民形容順利邨的新界的士站「根本係一個死位」，亦有人笑言「等到過埋年終於等到有架綠的黎(嚟)啦」。有其他相信是的士司機的網民就表示，「揸咗幾年草猛(新界的士)，一次都未去過」、「我揸紅雞(市區的士)去過一次呢個位見到有綠豆站都r哂頭！」有人就估計日後東九龍智慧綠色集體運輸系統啟用後，「或者個站會有返D(啲)用。」

翻查資料，法例《道路交通(車輛登記及領牌)規例》列明新界的士只可在特定道路出租或載客，當中包括九龍觀塘區的一段新清水灣道、順利邨道、順景街及利安道，即新界的士必須經清水灣道及西貢區進出順利邨一帶。據知，政府設立新界的士時將軍澳新市鎮仍未開發、西沙路未接通馬鞍山新市鎮，順利邨一帶是當時西貢區唯一出市區的途徑，而新界的士業界2000年代亦曾爭取擴大營業範圍至坪石邨、港鐵彩虹站一帶，最終運輸署檢討後拒絕接納建議。

▼新界的士經營範圍▼ 運輸署網站顯示，新界的士可在以下地區行走： 屯門區

元朗區

大埔區

北區

馬鞍山區

西貢區大部分地方 (將軍澳新市鎮除外)

落馬洲管制站 (晚上11時至翌日早上6時30分)

落馬洲支線公共運輸交匯處

深圳灣口岸港方口岸區 新界的士並可沿指定路線接載乘客往返以下地點： 赤鱲角香港國際機場的客運大樓和地面運輸中心

青衣機鐵站

荃灣港鐵站

沙田威爾斯親王醫院

將軍澳醫院急症室

沙田馬場

觀塘順利邨

香港迪士尼樂園

坑口港鐵站

港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處 運輸署又指，新界的士如載客經沙田來往荃灣港鐵站、青衣機鐵站、香港迪士尼樂園或香港國際機場一號客運大樓，必須使用城門隧道。