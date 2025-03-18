網上熱話｜新站牌被批似驗眼 9成網民斥新不如舊 城巴：不如慢慢適應新事物

城巴為各區巴士站牌換上新設計，惟有乘客及網民均反映新站牌的路綫號碼比舊版縮細及出現「撞色」問題，難從遠方觀看，亦加了「月台」字眼更加混淆，批評設計倒退。(《am730》記者攝)

城巴自與新巴合併後革新品牌形象，陸續為各區巴士站牌換上新設計，惟去年有乘客及網民均反映新站牌的路綫號碼比舊版縮細及出現「撞色」問題，難從遠方觀看，亦加了「月台」字眼更加混淆，批評設計倒退，「當你個牌係驗眼個啲海報呀？」、「老人家或近視嘅人見到新站牌應該睇到好似驗眼咁辛苦」。

稱審批「多層考慮」：一個設計不可能滿足所有人

近日社交平台Threads有網民再提及事件，發圖兩張城巴新舊巴士站牌設計作對比，直指「邊款清晰一目了然，本身啲線個number同目的地大大隻，轉咗新版之後細咗好多，塊牌嘅長度又係咁長，淨係黐過新logo係塊舊牌上面咪算囉」，又發起網上民調問網民「大家認為邊款好睇啲呢」，結果有1,770人投票，93%均屬意舊款站牌，只有7%支持新站牌。惟帖文引起城巴Threads官方帳號「小編」現身，留言回應「每個人考慮嘅點唔同啦！由設計到審批，到最後出來嘅結果，肯定經過多層考慮，一個設計亦不可能滿足曬所有人。咁既然改變唔到，與其執著好定唔好，不如慢慢適應新嘅事物囉！」