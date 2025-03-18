網上熱話｜新站牌被批似驗眼 9成網民斥新不如舊 城巴：不如慢慢適應新事物

城巴自與新巴合併後革新品牌形象，陸續為各區巴士站牌換上新設計，惟去年有乘客及網民均反映新站牌的路綫號碼比舊版縮細及出現「撞色」問題，難從遠方觀看，亦加了「月台」字眼更加混淆，批評設計倒退，「當你個牌係驗眼個啲海報呀？」、「老人家或近視嘅人見到新站牌應該睇到好似驗眼咁辛苦」。
稱審批「多層考慮」：一個設計不可能滿足所有人
近日社交平台Threads有網民再提及事件，發圖兩張城巴新舊巴士站牌設計作對比，直指「邊款清晰一目了然，本身啲線個number同目的地大大隻，轉咗新版之後細咗好多，塊牌嘅長度又係咁長，淨係黐過新logo係塊舊牌上面咪算囉」，又發起網上民調問網民「大家認為邊款好睇啲呢」，結果有1,770人投票，93%均屬意舊款站牌，只有7%支持新站牌。惟帖文引起城巴Threads官方帳號「小編」現身，留言回應「每個人考慮嘅點唔同啦！由設計到審批，到最後出來嘅結果，肯定經過多層考慮，一個設計亦不可能滿足曬所有人。咁既然改變唔到，與其執著好定唔好，不如慢慢適應新嘅事物囉！」
▼▼即睇城巴新舊巴士站牌設計▼▼
網民反擊「意見接受態度照舊」
城巴回應更引發網民反擊批評，直言「睇得好辛苦」、「事實係新不如舊咯」、「Design就係為咗改善同要user friendly，但而家90幾%嘅user都同你講好睇但唔實用，不如你地趁未換晒再改改佢啦」、「轉咗新版目的地太細，有等於冇」、「咁小編有冇得爭取下改下個Design，起碼俾啲乘客知道個目的地都好呀」、「首先第一件事你地公司個設計一定冇考慮過視障人士或者老人家睇唔睇得到，明明應該將最應該照顧群組擺喺top priority，我唔知你地公司個多重考慮其實係考慮緊乜嘢，係咁強調自己改唔到叫人慢慢適應新事物，擺到明意見接受態度照舊」、「新嗰個係差，叫人去適應差嘅設計非常反智」、「以前遠遠都睇到個號碼，而家行埋去先睇到」、字體大翻啲好啲，有時唔熟個站，要走過去睇睇邊個牌有邊條線」。
城巴小編及後再回應，「小編係度統一回覆啦，大家係巴士用家，我都係！喺呢條串文大家所發表嘅觀點，作為用家當然能夠理解。事實上，新站旗由推出以來，大家嘅各種觀點或評論我亦有留意，在適當時機同場合下亦有如實向相關部門反映；但最終決定係點，又並不是小編能所左右（我不能向大家保證什麼，否則我就不是小編啦！）當中絕對有一種無力感，但無論如何，都歡迎大家發表對站旗嘅意見，相信團結就有力量，希望累積夠多嘅大眾意見，便可以帶來改變，那怕是緩慢的、丁點的…只要是持續的改善，那就是好。」