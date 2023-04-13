網上熱話｜新郎投訴九展擺酒大中伏　稱證婚安排甩漏喜帖疑失竊

擺酒理應是開心事，但若果婚宴出現大甩漏，必定留有遺憾。一對新人早前於九展一婚宴場地擺酒，結果大「中伏」，新郎更在社交平台上發千字長文控訴場地各種罪狀，稱證婚安排甩漏之餘，更出現未派出喜帖懷疑失竊的事件。

新郎表示，在中間預備過程已見不少甩漏，如太遲確認細節、回禮擺放等亦無安排，惟一對新人仍包容，更表示「當只係租場錢，其他野完全唔包，最後自己搞掂都ok」。

該新郎於個人 社交平台 發長文控訴九龍灣國際展貿中心一個婚宴場地，表示當初二人覺得該處玻璃屋場地又大又漂亮，加上歌手陳柏宇也曾在此辦婚禮，又指儘管場地於疫情期間已轉手予另一集團管理，但仍被場地環境吸引，經考慮下決定落訂擺酒，於上月舉辦婚宴，但豈料自己慘成場地易手後的苦主。

綜合6大罪狀控訴

不過，婚禮當天場地卻連環出現甩漏，新郎更綜合6大罪狀控訴該場地。

新郎表示，中午證婚環節安排失當，除一早確認好的細節全無做到，包括玻璃門幾時開啟時間、 枱花擺位及香檳等全錯，甚至在開席前斟茶的茶杯居然亦未洗，仍有上一婚禮的茶渣在內面，即使與職員表示更換，職員竟然回應未開水掣。

不料到入席時又現甩漏，新郎稱場地竟然擺少一圍，原本工作人員的一圍變成賓客席，連上菜時亦上錯工作人員到賓客席，最後擾攘一輪，令本身夾道歡迎進場的賓客只能變左坐最角落的位置，工作人員亦被逼在控制台旁開枱用膳；而場地負責人一早表明有42位職員，但到食飯影相的時候，沒有任何職員幫忙搬櫈和為新娘整理晚裝裙，「所有嘢都係新郎自己一個人做晒」。

稱職員收菜速度快過澳牛

在餐飲方面亦見漏菜情況，且職員「收菜速度快過澳牛」，新郎指，在賓客出去拍照或走開的時間，職員沒有分餸給賓客，甚至有兩圍漏上整條魚，有賓客向職員查詢竟獲回覆「派哂」，而場地不包酒水，故新人自費購買幾十支紅白酒入場給客人飲，但侍應又對賓客說不夠酒和橙汁，「大佬，我哋食圍菜唔係叫自助餐喎；最好笑係之後成支白酒放返喺檯面。」

新郎續指清場期間，場地職員已不斷問能否轉贈物資給他們，但遭兄弟姊妹拒絕，後來在婚禮完結後，竟發現有未派出的喜帖被偷竊，新郎附上一張照片，可見行李箱上的喜帖內的利是被拆開，餅卡也被取走，遺下帖封在的新娘房內。事後新郎曾向兩位場地經理查問，但只獲回覆沒有閉路電視難以跟進，並叫他再向兄弟姊妹查詢，「我哋大嗱嗱俾幾十萬，點解可以換來毫無服務可言？」