網上熱話｜新郎投訴九展擺酒大中伏　稱證婚安排甩漏喜帖疑失竊

擺酒理應是開心事，但若果婚宴出現大甩漏，必定留有遺憾。一對新人早前於九展一婚宴場地擺酒，結果大「中伏」，新郎更在社交平台上發千字長文控訴場地各種罪狀，稱證婚安排甩漏之餘，更出現未派出喜帖懷疑失竊的事件。
九展擺酒大中伏
該新郎於個人社交平台發長文控訴九龍灣國際展貿中心一個婚宴場地，表示當初二人覺得該處玻璃屋場地又大又漂亮，加上歌手陳柏宇也曾在此辦婚禮，又指儘管場地於疫情期間已轉手予另一集團管理，但仍被場地環境吸引，經考慮下決定落訂擺酒，於上月舉辦婚宴，但豈料自己慘成場地易手後的苦主。
新郎表示，在中間預備過程已見不少甩漏，如太遲確認細節、回禮擺放等亦無安排，惟一對新人仍包容，更表示「當只係租場錢，其他野完全唔包，最後自己搞掂都ok」。
綜合6大罪狀控訴
不過，婚禮當天場地卻連環出現甩漏，新郎更綜合6大罪狀控訴該場地。
新郎表示，中午證婚環節安排失當，除一早確認好的細節全無做到，包括玻璃門幾時開啟時間、 枱花擺位及香檳等全錯，甚至在開席前斟茶的茶杯居然亦未洗，仍有上一婚禮的茶渣在內面，即使與職員表示更換，職員竟然回應未開水掣。
不料到入席時又現甩漏，新郎稱場地竟然擺少一圍，原本工作人員的一圍變成賓客席，連上菜時亦上錯工作人員到賓客席，最後擾攘一輪，令本身夾道歡迎進場的賓客只能變左坐最角落的位置，工作人員亦被逼在控制台旁開枱用膳；而場地負責人一早表明有42位職員，但到食飯影相的時候，沒有任何職員幫忙搬櫈和為新娘整理晚裝裙，「所有嘢都係新郎自己一個人做晒」。
稱職員收菜速度快過澳牛
在餐飲方面亦見漏菜情況，且職員「收菜速度快過澳牛」，新郎指，在賓客出去拍照或走開的時間，職員沒有分餸給賓客，甚至有兩圍漏上整條魚，有賓客向職員查詢竟獲回覆「派哂」，而場地不包酒水，故新人自費購買幾十支紅白酒入場給客人飲，但侍應又對賓客說不夠酒和橙汁，「大佬，我哋食圍菜唔係叫自助餐喎；最好笑係之後成支白酒放返喺檯面。」
新郎續指清場期間，場地職員已不斷問能否轉贈物資給他們，但遭兄弟姊妹拒絕，後來在婚禮完結後，竟發現有未派出的喜帖被偷竊，新郎附上一張照片，可見行李箱上的喜帖內的利是被拆開，餅卡也被取走，遺下帖封在的新娘房內。事後新郎曾向兩位場地經理查問，但只獲回覆沒有閉路電視難以跟進，並叫他再向兄弟姊妹查詢，「我哋大嗱嗱俾幾十萬，點解可以換來毫無服務可言？」
負責人：雙方存有溝通誤會
有本地傳媒向涉事場地查詢，場地負責人表示雙方存有溝通上的誤會，對於讓一對新人留下不愉快經歷，他非常重視並道歉；又直言當日的炒散員工數目比場地原有職員多，這兩星期一直都在調查當中，並向有關員工詢問，因人數眾多而未能盡早回覆新郎。
對於喜帖失竊事件，負責人回應傳媒查詢表示，已向全部職員及炒散員工問過，無人承認偷竊，也未曾見過有關喜帖，而日後會提醒新人要好好保管財物，貴重物品最好收入夾萬。