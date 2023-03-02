網上熱話｜日本尿片差價突加八成家長狂轟 老闆曾靠賣「尿片套票」買3層樓？

相信有嬰兒的家庭，一個月都用不少尿片，尿片價格亦成為一大負擔，有網店看準商機，賣日本尿片，更推出「尿片套票」吸引不少家長光顧。但近日該網店尿片差價突加80%，結果被家長狂轟，更爆出老闆曾靠賣「尿片套票」買3層樓。

據了解，網店一直有推出「尿片套票」，操作有如期貨，家長可利用一張套票補「定額差價」，約10至20元，換領一包尿片。由於套票定價浮動，遇上之前日圓大跌，一張套票就跌價至60元。若經該網店購買尿片，假設套票以60元購買，連20蚊差價，即用80元就可買得一包尿片，相較坊間近六折的優惠，以1個月4包計算，每個月節省不少。

家長狂轟 更開設千人群組

不少家長在社交網站狂轟網店，「本身9x買入，好辛苦買左堆8x7x6x 溝淡，點知最後輸係差價度」、「而家加$8 對其他人講未必大數目 但一次訂4包 以前$80 而家要$112⋯真係差好遠喎」、「點解可以咁樣玩，感覺踩中左陷阱咁」、「唔好因為一句平過出面而ok焗住加價，而且加價都應該早少少通知」、「買套票嘅時候寫到明想換唔同片加幾多錢㗎喎！點可以隨便改嫁！」、「套票平埋都唔夠你補差價既加幅。。。感覺被騙了」。

網店老闆反鬧客人

網店老闆對於客戶不滿，不單未有作安撫，反而第一時間反鬧客人。老闆表示，「喂... 想點， 一早講咗有加有減㗎喇... 套票減返俾大家又唔滿意，套票加價又話加得勁...唔使攪咁多野喇，就玩爛個遊戲佢啦，唔計喇， 一律再加...我又想睇吓邊到買片平得過我...腦細字。」

隨後又發文指，「我已經一早講咗差價會加會減，真心唔明嘈咩鬼... 今獲真係慶，就算我加咗差價都唔係話平過出面一兩蚊咁少，而係仲有10幾蚊或以上。過年後咩都加晒， 成本貴晒，又咁多年無加過價，加多少少就鬼殺咁嘈...咁唔小下出面賣緊$125以上個班人？？？？？？再者...特選客戶我都依然有做平套票俾你哋...係未先？我做事不嬲光明磊落... 日本都賣緊哩個價，嚟香港唔使運費，同事唔使出糧，送貨唔使錢做義工？？？」