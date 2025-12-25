到外地旅遊除四處遊覽觀光，感受當地特色和地道文化也是寶貴體驗之一。有日本遊客訪港期間光顧酒樓，期間入鄉隨俗用茶清洗餐具和筷子等，他之後形容這是在港飲茶的常見動作，又指有人會好奇「是否反正客人會自己洗餐具，所以店家會清洗得較隨便？」

該名日本遊客把想法和疑問在社交平台分享，帖文吸引不少香港人留言解答，部分人更專誠翻譯成日文回應，「由於清洗餐具屬於低薪工作，清潔時可能較隨意，所以客人一般會要求提供一壺熱水作『二次清洗』，沖掉可能殘留的污跡」、「第一泡茶也是洗茶葉，順便清潔碗筷杯子」、「即使餐具已經清洗過，客人為謹慎起見仍會用第一壺茶再清洗一次。」

有港人網民就指出，當點心還未上枱、長輩正在閒聊時，年輕一輩協助洗餐具也是一種尊重，亦有不少人感謝訪日遊客尊重香港傳統和教路，「非常感謝你親自來香港，並積極學習這裡的文化」、「當你尊重其他地區文化時，你總是會被視為真正的旅客並受到歡迎」、「你的做法是對的，但如果可以選擇，最好使用茶壺裡的熱水來清洗。」

發帖的遊客收到很多分別用日文、中文和英文撰寫的留言，他事後回覆感謝大家的分享，「看起來這個習慣背後有很多意義和歷史，大家的留言讓我學到不少，真的很感謝」，又指個人很喜歡清洗餐具的儀式感，「讓人覺得要開始飲茶了。」