網上熱話｜旺角女街頭失控掟鞋暴打男友　網民：家家有本難念的經 (多圖)

近日網絡瘋傳一段「MMA」影片，從片中可見，旺角豉油街荷李活商業中心外，有一對疑似情侶吵架，一名紮蝴蝶結的少女在影片開頭席地而坐，而男友打算扶起少女，但遭對方尖叫「走開」並推開。女方及後自行起身，並開始對男友拳打腳踢，情緒激動，拳踢打在男方身上時傳出「嘭嘭」聲，女子更三度「起飛腳」和除鞋擲向男友。

現場吸引大批市民圍觀，其間有路人勸女方冷靜，女方即怒吼「收嗲啦，關你X事啊！」、「我係癲婆啊！我係黐線㗎！」，狂兇路人；有路人欲救男友大喊：「我哋幫你報警好唔好！」男友則搖手示意不用，叫圍觀人群不要報警，邊撿起長髮女脫下的鞋子，邊靠近女友。影片至此結束。