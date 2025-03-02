網上熱話｜旺角女街頭 失控掟鞋 暴打男友 網民：家家有本難念的經

近日網絡瘋傳一段「MMA」影片，從片中可見，旺角豉油街荷李活商業中心外，有一對疑似情侶吵架，一名紮蝴蝶結的少女在影片開頭席地而坐，而男友打算扶起少女，但遭對方尖叫「走開」並推開。女方及後自行起身，並開始對男友拳打腳踢，情緒激動，拳踢打在男方身上時傳出「嘭嘭」聲，女子更三度「起飛腳」和除鞋擲向男友。
現場吸引大批市民圍觀，其間有路人勸女方冷靜，女方即怒吼「收嗲啦，關你X事啊！」、「我係癲婆啊！我係黐線㗎！」，狂兇路人；有路人欲救男友大喊：「我哋幫你報警好唔好！」男友則搖手示意不用，叫圍觀人群不要報警，邊撿起長髮女脫下的鞋子，邊靠近女友。影片至此結束。
網民：家家有本難念的經
影片令網民議論紛紛，其中有人不少人認為女方不可理喻，「呢D女真係好難頂」、「呢條女，執到都喊3聲，邊個娶到佢都一定無好結果」、「(男友)仲執鞋，走左去算啦，痴撚線女人」；不過都有人網民認為事出必有因，估計女生「發爛渣」背後有心酸原因，「可能男做左重大獲野呢」、「家家有本難念的經，你又知人發生咩事咩？」、「條仔背住佢偷食，唔通又話你知咩？」、「一個好地地既女仔。變到咁。重要唔要面系街到發癲。唔一定全系女仔問題。」
另外，亦有網民認為外人不應多管閒事，「個個人都有情緒，人地嘈緊圍埋去把咩」、「人地情侶嗌交報咩野警 」、「條女講得啱，關你x事」