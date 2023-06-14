網上熱話｜旺角快富街成小紅書內地客打卡熱點　香港網民：係咪旅發局PR嚟？(多圖)

中港兩地通關後，本港以往看似不起眼的街道，通通變成內地客的熱門打卡熱點。繼之前有麥當勞道必備麥當勞外賣袋後、舊油麻地警署後，近日旺角快富街亦成為小紅書上的新推介，更有內地遊客指打卡後「見者今晚就暴富」；香港網民卻似乎不理解，更指出「係咪旅發局PR嚟？」。
旺角快富街打卡許願變有錢人
只要於小紅書上搜索「快富街」，則可見一堆有關旺角快富街的打卡照片，其中有內地遊客認為快富街是發財的提示，有人寫上「看到的人都會暴富吧」、「不想上班只想上香的姐妹不能錯過」。
也有多位內地網民貼出自己在快富街路牌旁、做著許願姿勢的照片，又留言與想到快富街的內地客表示：「這是香港必到打卡地點」。
快富街名字起源與發達無關
翻查資料，快富街英文為「Fife Street」，街名其實源於英國蘇格蘭城市「快富」（Fife），與「發達」一字並無關聯，只是名字相似；而紐西蘭城市奧克蘭亦有一條「Fife Street」。
香港網民：係咪旅發局PR嚟？
對於本港街道屢成小紅書內地客的打卡熱點，有香港網民在討論區上表示「不理解」，亦有人懷疑是否旅發局的公關暗地以另類方式宣傳香港，「其實係咪旅發局請PR係小紅書搞呢堆野（嘢）？」、「雖然係小紅書，但其實都係推廣緊香港文化」、「香港以前啲街名係幾特別，例如去新蒲崗打卡其實幾特別」、「下一個打卡位：勝利道」、「小紅書其實幾有創意」。