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2025-03-19 15:28:44

網上熱話｜旺角東天橋驚現「相親角」 實體版交友App列明有否買樓買車

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旺角東行人天橋現場掛起「相親角」字眼，亦有多張疑為尋伴侶人士的個人資料。(小紅書)

旺角東行人天橋現場掛起「相親角」字眼，亦有多張疑為尋伴侶人士的個人資料。(小紅書)

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內地流行相親文化，父母為子女婚事發愁，會在公園用擺攤形式設立「相親角」，將子女的學歷、收入、擇偶條件等資料詳細列出，並公開貼出「相親履歷」招親，盼尋找合適對象，沒想到這股風氣已殺入香港？最近，有網民於社交平台分享屬「內地遊客打卡熱點」的旺角東天橋驚現「相親角」，單張上列明擇偶要求，有網民笑指：「在旺角中心呼喚愛」、「實體版Tinder(交友App)」，亦有人認為是內地相親公司宣傳廣告。
 

▼▼即睇旺角東天橋「相親角」▼▼

旺角東行人天橋現場掛起「相親角」字眼，亦有多張疑為尋伴侶人士的個人資料。(小紅書) 旺角東行人天橋現場掛起「相親角」字眼，亦有多張疑為尋伴侶人士的個人資料。(小紅書) 旺角東行人天橋現場掛起「相親角」字眼，亦有多張疑為尋伴侶人士的個人資料。(小紅書) 旺角東行人天橋現場掛起「相親角」字眼，亦有多張疑為尋伴侶人士的個人資料。(facebook) 旺角東行人天橋現場掛起「相親角」字眼，亦有多張疑為尋伴侶人士的個人資料。(facebook) 及後有網民發現「相親角」已被拆掉(小紅書)

網民：旺角中心呼喚愛

最近小紅書及facebook均有網民發現，在旺角東行人天橋現場掛起「相親角」字眼，亦有多張疑為尋伴侶人士的個人資料，惟其外貌被遮蓋，從年輕到中年人士也有，簡體字單張上列明其婚姻狀況、收入、職業、擇偶要求、有否小孩、買樓及買車，亦可見大多居於深圳，下方亦列出合適對象要求，引來行人細看討論，單張亦見印了婚戀網公司名字，及後有網民發現「相親角」已被拆掉。

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推測是內地相親公司宣傳

這種從內地吹到香港的「相親風」，有網民笑指有如「旺角中心呼喚愛」、「實體版Tinder(交友App)」，也有人笑指「相親角都卷到香港去了」。不過，有心水清的網民推測是內地相親公司安排的宣傳廣告，「擺到明係相親公司啦，全部都打晒公司名，聯繫人都係一樣」、「香港其實真的不用相親這些公司」、「大陸牌婚界用來引流做生意」、「好明顯(宣傳對象)是港漂和新移民」，亦有香港網民認為「香港其實真的不用相親這些公司，因為香港地小人多，每日都對着很多人就是，合適的人就會在你眼前，不需要有相親公司的。」

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