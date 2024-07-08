網上熱話︱旺角東的士站「站長」 老翁代客開門索乘客小費 網民：自動門嚟

社交平台近日有網民表示，在港鐵旺角東站外的巴士總站附近的士站等的士期間，有一名老翁於站頭幫排隊的乘客開的士門，及後向乘客「索小費」，引發網民熱議，有人稱「呢個呀叔十幾年前已經喺度搵食」、「個車門自動嘅」，亦有人要求促警方介入有人行乞。

有人稱「十幾年前已經喺度搵食」 樓主於社交平台Thread發文稱，「啱啱係旺角東個的士站等的士，發現有個伯伯幫人開的士門跟住問人收小費」，惟他前排的一個家庭「上到車無比佢」，佢就唔肯縮手直到人比錢佢」，他表示「我太唔中意呢種收小費方式，所以我心入面已練習定打算同佢講： 『唔洗幫我開啦我自己黎唔該！』唔知係咪我熱到太黑面又戴住耳機，到我嗰時佢竟然無問我收錢。」，及後樓主稱「旺角東新世紀moko個巴士總站嘅的士站，見好多師兄師姐留言原來佢已經係度搵食十幾年。」影片可見該位老翁站於的士旁「指揮」恍如「站長」，當的士門自動打開後，他「手指指」一名小孩上車，後方的一名女子把小費交予老翁。

帖文引發網民熱議，有人稱「呢個阿叔好耐㗎喇，長期響站頭。有次見個的士司機落車同佢互X，仲追住佢，佢先肯收手」、「呢個呀叔十幾年前已經喺度搵食，唔俾佢，司機會鬧走佢」、「七八十年代呢種搵錢方法叫做掹雞翼，通常係老同(道友)先咁做」、「呢條X樣晌旺角火車站掹雞翼，超過廿年」、「呢個阿叔係度好多年，堅持要幫你開車門，唔俾錢佢會講粗口鬧你及等架的士一郁佢就開你車門嚇一嚇你同司機；好似話早年試過俾的士司機打及好多人向警方投訴佢滋擾，佢而家已經收斂左，起碼唔會阻你開車。」、「又話要搞禮貌運動，唔明點解無人執法處理佢」、「呢個男人唔係第一次。所以我唔鐘意係呢一邊上車，我多數會去另一邊截車。」