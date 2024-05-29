網上熱話｜旺角茶記55蚊「雜扒飯」無扒　網民諷：有火腿扒但薄啲

雜扒飯竟然無扒？有食客近日於網上發文，指光顧旺角一間茶餐廳點了標價55元的雜扒飯，不過上桌後卻發現只有腸仔、火腿、午餐肉、雞翼，他對此大為不滿。網民對此熱議「好明顯係四寶飯」、「火腿扒都係扒，但薄啲」，亦有人建議樓主報海關。
有網民建議樓主報海關
樓主近日在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，表示日前光顧旺角某間茶餐廳，點了55元的雜扒飯，上桌後卻發現不似預期，怒斥「咁叫雜扒飯？你無X嘢吓話？」。照片可見「雜扒飯」只有1條腸仔、2片火腿、1塊午餐肉，以及1隻雞全翼，並配以燴汁，似乎未見「扒」。
帖文一出隨即引來網民嘩然，「成碟嘢冇一件係扒」、「(應)直接起身走人」、「貨不對版…報海關」、「好似違反商品說明條例」、「好明顯係四寶飯」、「腸仔扒、火腿扒、餐肉扒、仲有雞翼扒，好足料」、「邊樣係扒？火腿極其量叫火腿片咋喎」、「香港茶記死得」、「所以支持香港人北上消費」、「頽飯！買個三餸飯都好睇過佢好多」、「真係執笠唔好問點解」，亦有人表示「雜扒餐唔係雞豬牛扒黎咩？」、「咁什扒真係由店家自定義嘅，所以真係唔好亂叫或問下先好叫」、「咪有火腿扒囉，都係叫什扒飯，塊火腿個厚薄係咪扒，好個人觀點與角度」、「火腿扒都係扒，無違反商品說明。」