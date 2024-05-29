網上熱話｜旺角茶記55蚊「雜扒飯」無扒　網民諷：有火腿扒但薄啲

樓主近日在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，表示日前光顧旺角某間茶餐廳，點了55元的雜扒飯，上桌後卻發現不似預期，怒斥「咁叫雜扒飯？你無X嘢吓話？」。

雜扒飯竟然無扒？有食客近日於網上發文，指光顧旺角一間茶餐廳點了標價55元的雜扒飯，不過上桌後卻發現只有腸仔、火腿、午餐肉、雞翼，他對此大為不滿。網民對此熱議「好明顯係四寶飯」、「火腿扒都係扒，但薄啲」，亦有人建議樓主報海關。

有網民建議樓主報海關

樓主近日在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，表示日前光顧旺角某間茶餐廳，點了55元的雜扒飯，上桌後卻發現不似預期，怒斥「咁叫雜扒飯？你無X嘢吓話？」。照片可見「雜扒飯」只有1條腸仔、2片火腿、1塊午餐肉，以及1隻雞全翼，並配以燴汁，似乎未見「扒」。