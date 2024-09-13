網上熱話｜旺角MMA兩外籍女口角變混戰　扯頭髮起飛腿打到碌地(有片)

旺角街頭有MMA上演！網上流傳的一段影片見到，兩名外籍女子因不明原因發生口角，隨後演變成多人混戰。過程中，有人扯頭髮，有人掌摑對方，甚至打到地上，戰況甚為激烈。影片引起網民關注，大家都好奇他們的國籍以及打鬥原因。

白衣女大戰黑衣女 金髮妹「幫拖」

影片長約1分40秒，顯示在旺角中心外一名女子與一名黑衣女子不知何事發生口角，旁邊有不少途人。隨後白衣女在指罵的同時發動攻擊，揮手打向黑衣女頭部，黑衣女立即還擊，抓住白衣女的上衣，並起飛腳踢向白衣女，兩人扭打作一團。

此時，一名金髮女上前「幫拖」，對黑衣女子揮拳攻擊。旁邊的兩名壯漢見狀，立即拉開金髮女。惟金髮女起身後不肯罷休，指罵其中一名紅衣壯漢，場面變得極為混亂。隨後，金髮女再找機會攻擊黑衣女，白衣女亦加入戰鬥，黑衣女子頓時處於劣勢，被扯頭髮和狂揍，只能暫時退卻，離開現場。而金髮女趕走黑衣女後，轉身將紅衣男子逼到牆邊怒罵。而黑衣女及白衣女亦再次扭打在一起，影片至此結束。

網民好奇原因：跪求翻譯

影片引起網民討論，由於影片人士似乎並非使用英語和廣東話，大家都好奇他們的國籍，笑言：「全不是香港人」、「泰國人？」、「印尼妹？」、「似賓妹喎」；亦有人好奇他們打鬥的原因：「係咪爭仔？」、「其實佢哋講咩嘢話？」、「跪求翻譯」。