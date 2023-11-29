網上熱話｜「最貴兩餸飯」殺入ifc金融才俊排長龍　網民︰this this rice國際化

「旅遊達人」項明生早前在facebook分享一間位於中環區的餐廳，兩餸飯要價75元，但仍大排長龍，不少是附近上班的「金融才俊」和外籍人士。

疫後復常令不少由疫情衍生的行業如口罩、檢測等業務大不如前，兩餸飯店在疫情期間因堂食限制等防疫措施而受惠，惟因價錢「抵食夾大件」，即使現時仍大行其道，更演變出愈來愈多款式，更進駐中環ifc，成為打工仔糧尾救星。「旅遊達人」項明生早前在社交平台分享一間位於中環區的餐廳，兩餸飯要價75元，但中午時間仍大排長龍，不少是附近上班的「金融才俊」和外籍人士，網民笑言「this this rice國際化」、「你見鬼佬都排，就知係高級嘢」、「75元係ifc算好平喇，ifc揾位食飯你知唔知幾難」

兩餸飯 75 元 三餸飯 85 元

項明生早前於facebook發文，表示在中環國際金融中心二期商場吃午飯，路過看見一間西餐廳有兩餸飯提供，要價75元，至於三餸飯為85元，每款配料再加25元。餐廳裝修不俗有落地玻璃，提供堂食區，店內人山人海及大排長龍，排隊的人都是「中環精英」，還有許多外國人和OL，項明生大讚「應該是最高級的兩餸飯」；照片顯示，菜式有菜有肉，亦有沙律選擇。

「 鬼佬都排就知係高級嘢 」

帖文引起網民熱議，有人指「this this rice應該可以全球化，打入國際市場」、「你見鬼佬都排，就知係高級嘢」、「呢間有維港景兩餸飯」、「在這地區75蚊真唔好話貴，如果味道唔錯，餸菜選擇又多，方便過食其他飯」、「70多元一個餐已經屬正常價，茶餐廳一個燒味飯/單餸蒸飯/焗飯都要70至80元」、「兩餸飯全港遍地開花，高檔有市場，低檔更不遑多讓」、「最富貴兩餸飯，睇嚟要揾日試吓」。