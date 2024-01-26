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2024-01-26 16:39:00

網上熱話｜望短褲女港鐵踎地遭斥性騷擾　男生感謝支持：冀事件盡快完結 (更新)

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網上熱話｜港鐵女「M痛」踎地惹目光　斥男生視姦：你知唔知性騷擾嘅定義係咩？

網上熱話｜港鐵女「M痛」踎地惹目光　斥男生視姦：你知唔知性騷擾嘅定義係咩？(影片截圖)

【1月26日更新】近日港鐵短褲女子因踎地被望，怒斥男學生「視姦」及「性騷擾事件」惹來全城關注。繼男學生的母親前日在社交網開腔後，事件中主角男學生接受傳媒採訪，他表示感謝一眾網民的支持，坦言今次經歷令他多了心理陰影，惟希望事件能夠盡快完結，不要再發酵

綜合鄭同學接受網媒Channel C和《星島日報》的採訪，他表示好多謝網民的支持，惟期望事件能夠盡快完結：「我覺得這件事其實已差不多，如果我是那兩名事主(短褲女子和其男友)，都會覺得很有壓力，可能會做傻事。」他擔心事件再發展下去，對兩名事主都不太好，因為事件已經發生了這麼多天，他自己都沒甚麼了。

稱想做消防員  承認被屈留心理陰影

鄭同學在訪問中透露想消防員，又憶述當日的事發經過。他說當時她見到有個女生踎地，看了一眼照直行，無理會她，發現車頭無位時便回車尾方向找座位，再經過女子時有望她一眼，未上車時，她男友在後方用粗口罵她「望咩呀望」，之後他們在車頭方向走到我們位置，就發生了片中的事。

他承認被人冤枉，很不開心，她男友又不斷說粗口鬧他，又不斷將胸口靠近他，令他感到害怕。他認為經過今次事件，多了心理陰影，以後可能不會再這樣看，即使有任何事亦再不會理會。

聲稱是男學生的母親交代事件後續，指「差人都覺得條女癲」。(網上截圖) 網上熱話｜短褲女港鐵「M痛」踎地惹目光　斥學生哥視姦：你知唔知性騷擾嘅定義係咩？(網片截圖) 網上熱話｜短褲女港鐵「M痛」踎地惹目光　斥學生哥視姦：你知唔知性騷擾嘅定義係咩？(網片截圖) 網上熱話｜短褲女港鐵「M痛」踎地惹目光　斥學生哥視姦：你知唔知性騷擾嘅定義係咩？(網片截圖) 網上熱話｜短褲女港鐵「M痛」踎地惹目光　斥學生哥視姦：你知唔知性騷擾嘅定義係咩？(網片截圖) 網上熱話｜一段後續片可見3人在粉嶺站大堂對峙，男學生嘗試向圍觀人士解釋事件因由，女子欲衝前與男學生理論。(網片截圖) 網上熱話｜一段後續片可見3人在粉嶺站大堂對峙，男學生嘗試向圍觀人士解釋事件因由，女子欲衝前與男學生理論。(網片截圖)

網上熱話｜短褲女港鐵踎地斥學生哥性騷擾　母親交代後續：差人都覺得條女癲 (更新)

【1月25日更新】近日短褲女子在港鐵踎地，與紅衣男朋友大罵男學生「性騷擾」事件，惹來網民熱議。事件中男學生的母親昨在社交平台發文補充事件後續發展，以及回應網民的留言。她在帖文指見到兒子要自己一個人「好無助好委屈喊住咁同啲街坊解釋返呢件事」，覺得好慘，好彩事件中有人拍到片。她回應網民留言時指，對方一定要兒子講對不起才肯算數，連「啲差人都覺得條女癲冇理佢」。

母親向網民交代事件，並上載後續片。她聲稱：「我去到粉嶺火車站嘅時候，見到立炫(男學生)自己一個人喊住咁同差人解釋返件事，好彩啲差人全部都相信立炫冇做過，立炫見到我同爸爸個人都定咗好多，最後等咗成九個字(45分鐘)，對方一定要我個仔講對唔住先肯算數，但我覺得答完冇做錯唔肯講，差人都同對方講冇得要求我哋講對唔住，跟住啲差人都覺得條女癲冇理佢，話阿仔聽日要返學，叫我同阿釗帶佢返屋企先，跟住返咗屋企瞓覺就不了了之。」

網民讚教仔有方

母親又說，看到短褲女子在車廂的影片，覺得兒子好慘、好心痛，又說：「喺我個仔報警之前，佢細細聲同我個仔講，叫我個仔同警察講性騷擾，佢以為我個仔會驚，點知我個仔大大聲答返佢話好，佢先繼續大聲鬧我個仔。」

母親的留言，惹來大批網民回應，許多人都大讚男學生在事件中「EQ高」，表現得非常冷靜，有網民甚至大讚母親「教仔有方，淡淡定」。

網上熱話｜短褲女港鐵「M痛」踎地惹目光　斥學生哥視姦：你知唔知性騷擾嘅定義係咩？(有片)

【1月23日更新】男生在街上望女仔是否性騷擾？今日(23日)網上瘋傳一段「女子大罵男生性騷擾」影片，顯示一名穿短褲的女子疑因「M痛」在港鐵上水站候車時「踎低」，不料被在旁的男學生望了一眼，短褲女子大發脾氣，怒斥男學生「視姦」性騷擾她，更逼問男生是否知道性騷擾定義，她的男友亦加入戰團，圍罵男學生，最終男學生唯有報警處理。該短褲女子的言行惹來網民嘩然。

「任何令女方覺得唔舒服，就係性騷擾！」

影片長約2分20秒，由一名女網民在「Facebook群組大埔 TAI PO」上載，她留言說：「有冇專家拆解下性騷擾嘅定義？望下算唔算？」影片開始，見到短褲女子用近乎破音聲線同行男友不斷圍罵男學生，「望咩啊X樣」、「係咪想性騷擾？報警，而家就報警」、「你睇一眼令我唔舒服！邊間中學？」。男學生解釋只是「睇一眼」，惟短褲女子依然逼問學生是否知道性騷擾定義，又說自己「我係踎喺地下！我唔舒服，M痛(月經)，所以踎喺地下！你性騷擾我」。

雖然男學生用手提報警，但短褲女子仍未收口，並繼續追問男學生有關性騷擾定義，她說：「望乜X啊！你知唔知性騷擾嘅定義係咩？就係你任何行為，任何語言，任何眼神，令到女方覺得唔舒服，被威脅，被攻擊，就係性騷擾！明唔明白？明唔明白？知唔知道？」儘管男學生勸港女冷靜，惟港女怒氣未消，以近乎破音聲線喝罵，「冷靜乜嘢啊？一個女仔，喺一個地鐵車廂度，被唔禮貌咁望住，有咩感覺啊？」又說：「一個女仔自己都算，佢有男朋友，你都敢望？」最終3人落車，影片至此結束。

後續片見短褲女情緒激動    學生哥努力解釋

發影片的女網民補充，「當時等等下車有個白雪公主突然踎響度，其實唔少人都望左幾下，個女人企起身見到兩個細路望佢，就即刻同個王子一齊鬧其中一個，好慘，最後我緊係做好市民同幾個睇唔過眼乘客幫拖啦，個細路平安。」

此外，有網民分享一段後續片，可見涉事短褲女子及其男友，與男學生在粉嶺站大堂對峙，期間女子欲衝前與男學生理論，甚至懷疑情緒激動至語無倫次，需由男友阻攔，至於男學生則嘗試向圍觀人士解釋事件因由，並表示已就事件報案，正待執法人員到場處理。

網民：擺明恰細路刷存在感

影片引來網民熱議，不少網民都批評涉事短褲女子離譜，「乜望一眼就係性騷擾？正常見人踎喺地下都會望幾眼啦！」、以呢個女人所謂嘅道理，假設有個女人刻意著到好性感，男性途人經過無論有意無意望咗一眼，就係性騷擾！笑咗」、「咁怕俾人望，咪行出街啦！」、「擺明係恰細路刷存在感，試下對方係成年人，睇下夠唔夠膽咁惡？」、「佢(短褲女子)把聲好X刺耳」、「有時，呢個世代，男嘅都要識保護自己」。

短褲女港鐵踎地斥學生哥性騷擾

短褲女斥學生哥性騷擾後續片

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