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2023-12-28 15:55:31

網上熱話｜「木屋燒烤」香港首店即將開業　網民：價錢是否內地價？

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深圳超人氣的燒烤餐廳「木屋燒烤」在香港首間分店即將開業。(網上圖片)

深圳超人氣的燒烤餐廳「木屋燒烤」在香港首間分店即將開業。(網上圖片)

近年香港與內地積極推動經濟融合，不少內地企業和食肆都在香港開分店。今日(28日)網上流傳一張照片，可見深圳超有人氣的燒烤餐廳「木屋燒烤在香港首間分店即將開業，照片顯示在旺角拍攝，惹來網民們熱議，有網民關注「價錢是否內地價」，亦有人指「照計都係番大陸食，價格差太多喇。」

「木屋燒烤」在深圳超受歡迎，主打肉類和海鮮串燒，招牌包括烤生蠔、蜜汁雞翅、烈焰牛肉等。(小紅書圖片) 「木屋燒烤」在深圳超受歡迎，主打肉類和海鮮串燒，招牌包括烤生蠔、蜜汁雞翅、烈焰牛肉等。(小紅書圖片) 「木屋燒烤」在深圳超受歡迎，主打肉類和海鮮串燒，招牌包括烤生蠔、蜜汁雞翅、烈焰牛肉等。(小紅書圖片) 「木屋燒烤」在深圳超受歡迎，主打肉類和海鮮串燒，招牌包括烤生蠔、蜜汁雞翅、烈焰牛肉等。(小紅書圖片)

官網顯示暫擬在港開兩間分店

照片可見深圳超人氣的「木屋燒烤在港的首間分店正在裝修，門外用木板圍封，上面寫有「木屋烧烤香港首店即將開業」，聲稱是全國第271家分店，旁邊有一名工人正站著木梯做裝修。根據「木屋燒烤的官網顯示，木屋燒烤目前計劃在港開設兩間分店，首間旺角分店位於彌敦道創興廣場地下，另一間分店將設於石塘咀德輔道西402及404號石塘坊地下高層舖。

木屋燒烤在港開設首間分店的照片隨即惹來網民討論，最多人關注是食物價格是否是內地價：「價錢係咪內地價？」、「超碼貴5倍」、「肯定係香港價」、「香港價錢食木屋燒烤」、「照計都係番(返)大陸食，價格差太多喇！」、「老鐵們終於可以在香港吃木屋燒烤了」；亦有網民感覺到愈來愈內地食肆來香港開分店，笑言：「愈來愈多簡體字」、「香港以後都係內地鋪」。

深圳超人氣「木屋燒烤」近年在內地大受歡迎，不僅在深圳有非常多分店，其他地區亦可看到「木屋燒烤」的踪跡。餐廳主打肉類和海鮮串燒，招牌除了烤生蠔、蜜汁雞翅、烈焰牛肉等，還有各式各樣的燒烤蔬菜和飯糰、烤香腸、烤肉丸、烤蝦等選擇，在內地價錢平宜，通常每人平均人民幣100元就可飽餐一頓，是不少港人到深圳旅遊的首選餐廳之一。

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