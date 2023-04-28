網上熱話｜末代通識科考試師生拍照留念　網民：成班要降Grade？ (新增考評局回應)

【14:50更新】新增考評局回應 香港中學文憑試通識科歷經11年，昨日(27日)迎來「末代」通識科考試，明年起將會由公民與社會發展科取代。有網民在「連登討論區」以「全班DSE喺考場影相 點部署」為題，並上載了一張IG Story的截圖，一班師生在昨日通識科考試後，於考場內拍照留念。另有一張大合照，學生更把試卷拋上半空，似乎想表達告別通識心情。 師生禮堂拍照留念涉違規 惟該網民貼出考場規則，指根據「考試期間嚴禁事項」，考生不得於考試開始前／期間／完畢後，於考室（包括口試的報到室和備試室）內攝影／錄影／錄音，否則會被扣分。如考生將有關相片/錄像/錄音以電子或公開形式展示，其科目成績會被降級。

網民：成班要降Grade？ 貼文一出，隨即引起熱議。雖然有網民認為，全班學生都戴了口罩，亦沒有展示個人考試條碼，難以識別考生。不過有網民亦發現，照片中試場編號為「Q1300」，即是位於大埔的中華聖潔會靈風中學。事實上，自2021年起，考評局安排大部分考生於原校應考核心科目，以便學校聯絡考生，以及應對突發情況，所以考評局若要尋人相信並不困難。 有網民笑言，可能師生只想合照留念，沒想過學生竟會上載到社交平台，而學生此舉無疑是自殺行為，「成班要降Grade？」、「老師最多唔做，學生下年想考都無得再考」、「真係玩命」、「留個紀念無問題，點解要擺上網咁蠢呢？」但亦有網民指，「考生不得拍攝啫嘛，影相嗰個唔係考生咪得」、「佢哋降Grade，就當益其他考生囉」。