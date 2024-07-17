網上熱話｜東涌乘客投訴巴士遲開2分鐘　揭車長疑趁空檔送外賣

巴士車長除列明的休息時間外，一般都要靠兩程車之間的短暫抵站時間歇息。有乘客疑向巴士公司投訴巴士遲開兩分鐘，詎料揭發有人涉嫌趁到站後空檔，在外賣平台接單以單車送外賣賺外快。

網上流傳一封由新大嶼山巴士公司發出的警告信，提及有乘客投訴該公司的37H線巴士於迎東邨遲開2分鐘，並指出當時目擊涉事班次車長於原定開車時間，始騎着一輛載有主要外賣平台保溫袋的單車返抵總站。信中提到，投訴乘客有理由相信涉事車長因利用空檔時間送外賣，引致該班次遲開，而車長事後亦向嶼巴承認屬實。

嶼巴在信中表示，作為員工「理應明白對公司忠誠及提供良好服務給乘客的重要性」，而利用上班期間的空檔外出兼職並影響服務本身應立即解僱，念及過往記錄良好和承認過失，故發出最後警告通知書，「請你珍惜是次機會。」

網民：蠢到俾人斷正好大智力問題

有網民認為「秘撈」只要不影響正職，本身便沒有問題，可是「蠢到俾人斷正係好大嘅智力問題，無時間大師嘅實力，就唔好去做時間大師玩自己」、「個問題係用A公司開工時間去做B公司嘢喎，仲要影響A公司嘅業務搞到食市民投訴」、「送外賣唔係罪，影響班次至係死有餘辜……收信者真係唔抵可憐。」另有人戲言是否正職收入太少才出此下策，「車長：因為打你份工唔夠食嘛！」、「直接拎埋上車送外賣吖嘛，反正37H兜哂全東涌，可以逐條邨送。」