網上熱話︱東鐵讓座衝突 自稱「台灣媽媽」發文：或許港台博愛座定義不同

日前在社交網絡流傳一段影片，兩名女子在港鐵東鐵綫列車車廂內，批評在場的乘客未有向小童讓座，隨後與乘客爆發口角衝突，更導致列車一度暫停行駛。相關影片在網上流傳後引發熱議，不少人批評該兩名女子的行為。事後，懷疑是涉事女子、自稱為「台灣媽媽」在網上社交平台專頁投稿，指在台灣從小被教育博愛座是老弱婦孺，「或許香港博愛座的定義不同」。

Facebook群組「屯門友」昨晚稱代兩名代聯絡他們的「台灣媽媽」發文，並稱她們是「台灣嫁來的台灣媽媽，老公都是香港人」，沒有理由受到這樣對待，並指事情已造成在香港的台灣人強烈不滿，「真心不希望因為誤會而造成台港之間的隔閡」。

專頁又引述「台灣媽媽群組」資訊指，「台灣媽媽」當時先用英文禮貌詢問「博愛座（關愛座）」的人是否願意讓座，「對方也願意了」，於是小孩詢問媽媽「博愛座」的事，「台灣媽媽」則教孩子老弱婦孺定義，但指「旁邊跟讓座無關的香港人聽到媽媽用國語教孩子要讓座給小孩，就很不爽的指著媽媽說為什(甚)麼一定要讓小孩，然後開始拍媽媽拍小孩」，並指「請同理一個做父母的心情，你對我怎樣我沒有關係，但你為什麼要拍我的孩子！？於是才有後面這件吵架的事」。