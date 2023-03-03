使用ChatGPT與其對話可算是近期熱門玩意，一眾立法會議員亦深陷其中，但林筱魯日前就於社交平台上發布文章，指ChatGPT錯漏百出，除被誤認他為女人外，更認錯他成另一政黨的成員。
調研和判斷能力誤差大
林筱魯在社交平台上發布自己使用ChatGPT的圖片，又稱，「人工智能能否取代人類？看了我的小測試，這位「它」在調研和判斷能力上的誤差，真的比得上不少人！」，又指雖然只是遊戲，但必須澄清一點，真的不是「她」。
圖片內可見，林筱魯先向ChatGPT查詢「林筱魯是否是香港的政治人物」，及後ChatGPT回答：「是的，林筱魯是一位香港的政治人物，曾經擔任過香港立法會議員。她是香港民間XXX線的創始人之一，也是一位著名的人權律師和社會活動家。她在香港的政治和社會領域中擁有廣泛的影響力和聲譽。」雖然林攸魯為組織名打了格，但可見看出大部分內容都是錯誤。
要求AI寫「澄清信」認錯
隨後林筱魯再次詢問ChatGPT，但只得到錯誤答案，圖片可見，ChatGPT分別說「她是一位演員、主持人和歌手」；又回答「林筱魯是一位香港的政治人物，現任立法會議員和民X黨成員。她的政治立場傾向自由派和民主派。」
後來林筱魯見錯誤多多，又要求ChatGPT自己寫一則會有很多人Like的Facebook Post，說「人工智能竟然不知道林筱魯是誰，並要澄清林筱魯不是民X黨」。
後來ChatGPT回應，「大家好，你們有沒有試過問人工智能是林筱魯，結果它竟然不知道？（傻眼）不過，我想澄清一下，林筱魯是一位香港的政治人物，現任立法會議員，但她並不是民X黨成員。不知道是我學識不精還是人工智能太年輕，希望大家不要跟我一樣被它給騙了。如果你們有甚麼問題，歡迎留言，我會盡力為你們解答。謝謝！」