使用ChatGPT與其對話可算是近期熱門玩意，一眾立法會議員亦深陷其中，但林筱魯日前就於社交平台上發布文章，指ChatGPT錯漏百出，除被誤認他為女人外，更認錯他成另一政黨的成員。

調研和判斷能力誤差大

林筱魯在社交平台上發布自己使用ChatGPT的圖片，又稱，「人工智能能否取代人類？看了我的小測試，這位「它」在調研和判斷能力上的誤差，真的比得上不少人！」，又指雖然只是遊戲，但必須澄清一點，真的不是「她」。

圖片內可見，林筱魯先向ChatGPT查詢「林筱魯是否是香港的政治人物」，及後ChatGPT回答：「是的，林筱魯是一位香港的政治人物，曾經擔任過香港立法會議員。她是香港民間XXX線的創始人之一，也是一位著名的人權律師和社會活動家。她在香港的政治和社會領域中擁有廣泛的影響力和聲譽。」雖然林攸魯為組織名打了格，但可見看出大部分內容都是錯誤。