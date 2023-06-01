網上熱話｜林超英再教用USB風扇消暑　網民：世外高人 (附無冷氣4式)

林超英再教如何不開冷氣消暑，他說是全靠掛在蚊帳頂的15cm直徑USB風扇。(左：資料圖片；右：林超英fb圖)

受熱帶風暴瑪娃影響，本港天氣連日來非常酷熱，天文台連續兩日發出「極端酷熱」天氣提示，上水元朗氣溫更高達37度。然而，這對於一向堅持不開冷氣的前天文台台長林超英而言似乎毫無影響，他昨日再在個人社交平台分享用USB風扇消暑的方法，並上載圖片與網友分享。不少網民看過後都深感佩服，有人更讚他是「世外高人」。

林超英的帖文稱，自己做了健身運動後，感覺疲倦，能夠午睡全靠掛在蚊帳頂的15cm直徑USB風扇：「今早做了健身運動，有點累，午睡抬頭看實況，睡得着全靠掛在蚊帳頂的15cm直徑USB風扇，送來溫柔氣流。」