熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-06-01 11:10:33

網上熱話｜林超英再教用USB風扇消暑　網民：世外高人 (附無冷氣4式)

分享：
林超英再教如何不開冷氣消暑，他說是全靠掛在蚊帳頂的15cm直徑USB風扇。(左：資料圖片；右：林超英fb圖)

林超英再教如何不開冷氣消暑，他說是全靠掛在蚊帳頂的15cm直徑USB風扇。(左：資料圖片；右：林超英fb圖)

受熱帶風暴瑪娃影響，本港天氣連日來非常酷熱，天文台連續兩日發出「極端酷熱」天氣提示，上水元朗氣溫更高達37度。然而，這對於一向堅持不開冷氣的前天文台台長林超英而言似乎毫無影響，他昨日再在個人社交平台分享用USB風扇消暑的方法，並上載圖片與網友分享。不少網民看過後都深感佩服，有人更讚他是「世外高人」。

超英的帖文稱，自己做了健身運動後，感覺疲倦，能夠午睡全靠掛在蚊帳頂的15cm直徑USB風扇：「今早做了健身運動，有點累，午睡抬頭看實況，睡得着全靠掛在蚊帳頂的15cm直徑USB風扇，送來溫柔氣流。」

林超英早前拍片教授「無冷氣四式」，第一式是掛垂直窗簾。(網片截圖) 林超英早前拍片教授「無冷氣四式」，第二式是開蚊帳。(網片截圖) 第三式是用USB風扇。(網片截圖) 第四式是在工作桌用USB風扇。(網片截圖)

「建議捐左你部冷氣畀有需要嘅人！」

帖文發出後，網民都紛紛留言表示，佩服林超英在酷熱天氣下仍然堅持不開冷氣：「好佩服，我做唔到啦」、「言行合一，尊敬，佩服」、「世外高人」、「非常欣賞佩服。一直想學習，可惜尋晚頂唔順，開咗冷氣」，亦有網民模仿林超英的語氣指：「今早我也踩了健身單車，有點熱，午睡抬頭看實況，睡得着全靠頭頂西門子分體式冷氣機」，更有人笑稱「建議捐左你部冷氣有需要嘅人！」

其實這位前天文台台長過往亦分享過在家中開蚊帳，並用USB風扇消暑度日，更拍短片傳授「無冷氣4式」，教導市民怎樣在不開冷氣下亦能涼快生活。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受