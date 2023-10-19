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2023-10-19 11:21:00

網上熱話｜柴灣墳場聘夜更保安 列3大優點 喜歡「這運動」優先聘用

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有人在社交平台Facebook刊登招聘啟示，聲稱柴灣墳場現時正聘請夜更兼職保安員。(網上圖片)

有人在社交平台Facebook刊登招聘啟示，聲稱柴灣墳場現時正聘請夜更兼職保安員。(網上圖片)

今時今日，墳場夜更保安都變「筍工」？最近有人在社交平台Facebook刊登招聘啟示，聲稱柴灣墳場正聘請夜更兼職保安員，每周只需上班4-5天，文中更提到工作3大優點，「永冇投訴，工作輕鬆易做，適合熱愛行山運動人士」，惟並未標明實際人工。

該招聘啟示在不同Facebook群組各有版本，但查詢的WhatsApp及電話均屬相同。有帖文稱工作時間為「晚77」，每周只需上班4-5天，負責墳場內第一、第二及第三靈灰閣的保安，更列明鍾情「行人」運動人士可獲優先考慮聘用。另一帖文稱該工作「永冇投訴、工作輕鬆易做、適合熱愛行山運動人仕」。

有人在社交平台Facebook刊登招聘啟示，聲稱柴灣墳場現時正聘請夜更兼職保安員。(網上圖片) 有人在社交平台Facebook刊登招聘啟示，聲稱柴灣墳場現時正聘請夜更兼職保安員。(網上圖片) 有人在社交平台Facebook刊登招聘啟示，聲稱柴灣墳場現時正聘請夜更兼職保安員。(網上圖片) 有人在社交平台Facebook刊登招聘啟示，聲稱柴灣墳場現時正聘請夜更兼職保安員。(網上圖片) 有人在社交平台Facebook刊登招聘啟示，聲稱柴灣墳場現時正聘請夜更兼職保安員。(網上圖片) 有人在社交平台Facebook刊登招聘啟示，聲稱柴灣墳場現時正聘請夜更兼職保安員。(網上圖片) 有人在社交平台Facebook刊登招聘啟示，聲稱柴灣墳場現時正聘請夜更兼職保安員。(網上圖片)

「冇投訴工作易做」 網民：搵鬼投訴咩

帖文一出，隨即引起大批網民熱論，有網民質疑啟示是否打錯「行人運動」：「我估佢想打行山運動，因為巡邏要行上行落」。

不少人對這份工作的薪金感到好奇，亦有人表明有意應徵：「呢份工睇落應該係堅野」、「剛70歲，唔知請唔請？」、「有冇5萬一個月先」、「2萬幾人工，相信會好多人」、「人工都唔講，重要講到係好工咁」、「二千一日就差唔多」、「因為墳場保安人工都一般，所以一講就冇人會去做」、「睇佢咁寫真係笑死，講到好似去旅行咁」。

有網民認為該工作絕非「筍工」：「搵鬼投訴咩！人不會投訴，但係鬼會攪你」、「腳力是其次，你有這麼大膽量嗎?」、「要和鬼界朋友打交道」、「係唔係突然間會見到有啲嘢行過」、「膽大仲要好體力，唔易」、「有朋友做過其他墳場，夜晚兩點幾，四點都要巡，每次要行成個小時，要行路上山」、「行樓梯幾百級，對腳比埋你啦」、「做呢份工肯定斷7親。蛇蟲鼠蟻多，行雷閃電，冇得躲」。

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