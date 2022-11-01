網上熱話｜榮華老餅家焗爐爆炸險殺老員工　職員認在港發生無人傷(更新)

【11月1日中午12:00更新】網上瘋傳一段閉路電視影片，日前有餅房大型焗爐發生大爆炸，金屬門被炸開飛彈，險殺老員工。消息指，案發地點位於榮華位於元朗福達工業大廈3樓的餅房，而片中的員工身上穿著圍裙，上面亦印有疑似是「榮華」的標誌。

男職員認事件於香港發生

另有傳媒走到榮華廠房向職員查詢，當問及爆炸事件中是否有人受傷，該名男職員回應謂：「冇！」當再問事件是否於香港發生，他則稱：「係。」

消防處發言人指，事發當日未接獲報案，惟昨日(10月31日)有派人員到元朗橫洲路16號一間工場了解當日實際情況，但網傳影片時間當日(即10月21日)未曾接獲工場求助，消防處會進行事後調查。

勞工處發言人則表示，從媒體獲悉有關事故後已即時展開調查，該處會循職業安全及健康方面繼續跟進，但因事故仍在調查，該處未能提供更多資料，若發現有違反職業安全及健康法例的情況，定會依法處理。

而機電署亦稱，昨日已派員到場調查有關事件，會聯同相關部門繼續調查，並按《電力條例》跟進。

本報現正向榮華查詢，暫未有回覆。

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【10月31日早上11:45更新】本港社交平台Facebook專頁「香港交通及突發事故報料區」周六(29日)上載一條驚險影片，地點疑似是元朗某著名老餅家廠房。據了解，該閉路電視短片長約21秒，錄影的時間本月21日上午10時許。

爆炸威力驚人 金屬門被炸飛

片段所見，數名製餅師傅正在廠房內焗餅，期間有3人，站在較成年人更高的巨型的焗爐外，之後其中兩名師傅完成工作後，走出鏡頭拍攝範圍，餘下一名老員工一度留守。該名老員工一度趨前查看焗餅進度，及後才慢步轉身離開。

惟當老員工轉身不久，該巨型焗爐突然發生大爆炸，金屬門被炸至變形彈飛，而焗爐亦閃現強光，附近物品受到爆炸力波及，全部嚴重損毀。有員工隨即跑近觀看發生何事，影片就此結束。

相關影片及後在網上瘋傳，形容事故十分嚴重，指若老員工仍在焗爐旁，恐釀成人命傷亡。亦有網民指，幸好無人靠近焗爐，又指應要徹查事件。