網上熱話｜樂富司機落車扶老翁過斑馬線　兩線車龍靜候網民讚有愛(有片)

好人好事，真的值得表揚！近日社交平台流傳一段短片，一名司機主動落車攙扶一位持柺杖的老翁橫過斑馬線，兩線的車龍均耐心靜待。事件獲網民激讚「司機好高質！」、「香港人仲好有愛既」。

事發於樂富富強街富逸閣對出斑馬線。影片可見老翁行動不便，步履緩慢，重心一直向後傾；該名熱心男子則全程從後扶住對方，及捉住其手讓其指路，兩人花約40秒才過完半條馬路。片中可見兩邊行車線均現車龍，由始至終靜候伯伯安全過路，無人響咹或催促。當伯伯平安抵達行人路後，男子完事後立即跑回白色座駕離去，兩邊車龍亦隨之「消散」。

事件獲網民激讚，「司機好高質！」、「其實香港啲司機有好多都好好，好有耐性同善心，好人一生平安」、「人人都會老，依家係香港好難得仲有人咁好心」、「成件事好warm」、「香港人仲好有愛既」、「現場所有司機都真係好人好事，連後面司機響咹聲都沒有，值得一讚」、「真正獅子山下精神」。

有人擔心老翁狀況 「點可能自己出街？」

惟亦有人擔心老翁狀況，質疑為何自行外出，「咁佢過咗條馬路之後點算？」、「阿伯咁樣點可能自己出街？佢連行人路都行唔到啦！」、「見伯伯左右腳唔協調、碎步、重心向後，似有柏金遜症。應該要有人陪同先好出街」。