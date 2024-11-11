熱門搜尋:
美國減息 美國大選2024 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-11-11 16:08:09

網上熱話｜機場巴士行李齊齊瞓低放　乘客網民齊轟缺德：咁擺法再多位都唔夠放

分享：
有乘客搭機場巴士時，發現多個行李橫放在行李架上。(Threads圖片)

有乘客搭機場巴士時，發現多個行李橫放在行李架上。(Threads圖片)

adblk5

臨近年尾打工仔陸續要清年假，加上聖誕節將至，港人外遊高峰期又即將來臨。有網民乘搭機場巴士時，發現車廂行李架上有10個行李，惟只有一個有遵照巴士公司指示垂直擺放，其餘均齊整地打橫平放在行李架上，遂拍下情況並在社交平台分享和批評，「其實知唔知垂直點解，咁擺法再多位都唔夠放啦。」

▼事主觀察及網民留言回應▼

港人熱愛乘搭飛機往外地旅遊。(資料圖片／蘇文傑攝) 有乘客在一輛龍運巴士上，發現多名乘客把行李橫放在行李架上，佔用過多空間。(資料圖片／林俊源攝) 有乘客搭機場巴士時，發現多個行李橫放在行李架上。(Threads截圖) 有乘客搭機場巴士見到多個行李橫放在行李架上，網民留言回應。(Threads截圖) 有乘客搭機場巴士見到多個行李橫放在行李架上，網民留言回應。(Threads截圖) 有乘客搭機場巴士見到多個行李橫放在行李架上，網民留言回應。(Threads截圖) 有乘客搭機場巴士見到多個行李橫放在行李架上，網民留言回應。(Threads截圖) 有乘客搭機場巴士見到多個行李橫放在行李架上，網民留言回應。(Threads截圖) 有乘客搭機場巴士見到多個行李橫放在行李架上，網民留言回應。(Threads截圖) 有乘客搭機場巴士見到多個行李橫放在行李架上，網民留言回應。(Threads截圖) 有乘客搭機場巴士見到多個行李橫放在行李架上，網民留言回應。(Threads截圖)

網民料乘客非不懂垂直放：難攞落嚟咋嘛

根據該網民在社交平台Threads上載的相片，可見涉事的是龍運巴士，行李架位置貼有最少兩張告示，要求乘客垂直擺放行李，帖文獲得逾1,500個讚好、逾160次轉發。有其他網民留言分享類似經歷，「我前一個上車條友將佢既(嘅)喼打斜放，我嬲到一野(嘢)將佢個喼推埋其他喼到」、「有個阿姐就話做咩搞佢個喼，我勁大聲同佢講，成個行李架你用晒？細喼放上層好合理啫，跟住個阿姐冇聲出」、「搭襯(親)A車都要幫人垂直個喼，先放到自己個喼。」

adblk6

有網民看到此情此景，不敢戲謔「個個都平放就小見，好小咁齊心」、「一架車集合咁多無公德心嘅×街都算壯觀。」有其他留言就指出，部分乘客並非不知道垂直擺放可以容納更多行李，「只係垂直難攞番落嚟咋嘛」。

有人稱車長協助執位非其責任

同時，亦有人提到不時遇上巴士車長主動上前協助執位，惟直言這非車長的責任，「大家可唔可以對自己個行李負小小責任，你無謂麻煩其他人去糾正你個行李，都無謂阻大家包括你自己嘅時間，要司機過黎(嚟)執行李架。」有網民則表示，試過數次在將軍澳乘搭機場巴士都未有遇上類似情況，「全部都好識做，呢樣抵讚。」

智慧城市指數2024｜歐洲城市排第1!香港排第幾？（am730製圖） 智慧城市指數2024｜香港排20（am730製圖） 智慧城市指數2024｜上海排19（am730製圖） 智慧城市指數2024｜阿姆斯特丹排18（am730製圖） 智慧城市指數2024｜首爾排17（am730製圖） 智慧城市指數2024｜台北排16（am730製圖） 智慧城市指數2024｜布拉格排15（am730製圖） 智慧城市指數2024｜漢堡排14（am730製圖） 智慧城市指數2024｜北京排13（am730製圖） 智慧城市指數2024｜杜拜排12（am730製圖） 智慧城市指數2024｜斯德哥爾摩排11（am730製圖） 智慧城市指數2024｜阿布扎比排10（am730製圖） 智慧城市指數2024｜赫爾辛基排第9（am730製圖） 智慧城市指數2024｜倫敦排第8（am730製圖） 智慧城市指數2024｜洛桑排第7（am730製圖） 智慧城市指數2024｜哥本哈根排第6（am730製圖） 智慧城市指數2024｜新加坡排第5（am730製圖） 智慧城市指數2024｜日內瓦排第4（am730製圖） 智慧城市指數2024｜坎培拉排第3（am730製圖） 智慧城市指數2024｜奧斯陸排第2（am730製圖） 智慧城市指數2024｜蘇黎世排第1（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能