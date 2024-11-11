網上熱話｜機場巴士行李齊齊瞓低放　乘客網民齊轟缺德：咁擺法再多位都唔夠放

根據該網民在社交平台Threads上載的相片，可見涉事的是龍運巴士，行李架位置貼有最少兩張告示，要求乘客垂直擺放行李，帖文獲得逾1,500個讚好、逾160次轉發。有其他網民留言分享類似經歷，「我前一個上車條友將佢既(嘅)喼打斜放，我嬲到一野(嘢)將佢個喼推埋其他喼到」、「有個阿姐就話做咩搞佢個喼，我勁大聲同佢講，成個行李架你用晒？細喼放上層好合理啫，跟住個阿姐冇聲出」、「搭襯(親)A車都要幫人垂直個喼，先放到自己個喼。」

有網民看到此情此景，不敢戲謔「個個都平放就小見，好小咁齊心」、「一架車集合咁多無公德心嘅×街都算壯觀。」有其他留言就指出，部分乘客並非不知道垂直擺放可以容納更多行李，「只係垂直難攞番落嚟咋嘛」。

有人稱車長協助執位非其責任

同時，亦有人提到不時遇上巴士車長主動上前協助執位，惟直言這非車長的責任，「大家可唔可以對自己個行李負小小責任，你無謂麻煩其他人去糾正你個行李，都無謂阻大家包括你自己嘅時間，要司機過黎(嚟)執行李架。」有網民則表示，試過數次在將軍澳乘搭機場巴士都未有遇上類似情況，「全部都好識做，呢樣抵讚。」