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2024-01-22 16:22:34

網上熱話｜殯儀業者推「至死不渝的愛」情人節花束 靈車送花引熱議

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有殯儀業者公布將推出「至死不渝的愛」情人節花束，由情人節版的香檳金色靈車送花，給香港的有情人「一次深刻的情人節體驗」。(賣棺材的男孩fb)

有殯儀業者公布將推出「至死不渝的愛」情人節花束，由情人節版的香檳金色靈車送花，給香港的有情人「一次深刻的情人節體驗」。(賣棺材的男孩fb)

情人節將至，不少人希望為另一半帶來驚喜，但將殯儀與情人節crossover又是否太驚嚇？有殯儀業者公布推出「至死不渝的愛」情人節花束，由情人節版的香檳金色靈車送花，給香港的有情人「一次深刻的情人節體驗」，隨即於網上引來熱議，有網民質疑「真的相信不太多人接受得到」、「送完立即分手」，亦有人欣賞該項破格活動。

由殯儀從業員營運的Facebook專頁「賣棺材的男孩」發文指，現代人愛情觀隨意，「合則來不合則去」，但殯儀業界經常遇到幾個老伴先走留下未亡人、老夫老妻前後步離世或鴛鴦蝴蝶命同時離世的顧客，印證了「至死不渝」的存在與真確性，令殯儀從業員反思「或許這才是愛情」，故今年決定嘗試將「至死不渝」變成一個活動，在情人節當天為香港有情人帶來一次「深刻的情人節體驗」。

早鳥價1280元

據介紹，「至死不渝的愛」情人節花束鮮花主體為九朵紅玫瑰，象徵愛情恆久，中間一朵殯儀常用的白玫瑰，代表生命終焉的一刻，情人節當天他們會駕駛一部由九龍殯儀館借出的「情人節版靈車」，將鮮花送上，顧客亦可以與「至死不渝號」靈車打卡，每賣出一束鮮花，他們會捐出50元予慈善機構，早鳥價為1,280元。

專頁亦有帖文下回覆留言，表明「花開堪折直須折，莫待無花空折枝，趁眼前人仍在大聲講出來唔係壞事」、「我地都唔賣得多，純粹玩下」，又指九龍殯儀館靈車「係香檳金色的，特登揀佢地，到時仲會佈置」，當日送花後會將「至死不渝號」停泊在中環摩天輪附近供自取。

對於將殯儀與情人節crossover，引發大批網民熱議。(賣棺材的男孩fb) 對於將殯儀與情人節crossover，引發大批網民熱議。(賣棺材的男孩fb) 對於將殯儀與情人節crossover，引發大批網民熱議。(賣棺材的男孩fb) 對於將殯儀與情人節crossover，引發大批網民熱議。(賣棺材的男孩fb) 對於將殯儀與情人節crossover，引發大批網民熱議。(賣棺材的男孩fb) 對於將殯儀與情人節crossover，引發大批網民熱議。(賣棺材的男孩fb) 對於將殯儀與情人節crossover，引發大批網民熱議。(賣棺材的男孩fb) 對於將殯儀與情人節crossover，引發大批網民熱議。(賣棺材的男孩fb) 對於將殯儀與情人節crossover，引發大批網民熱議。(賣棺材的男孩fb) 對於將殯儀與情人節crossover，引發大批網民熱議。(賣棺材的男孩fb)

網民憂「送完即分手」 亦有人讚破格

對於將殯儀與情人節crossover，引發大批網民熱議，「大吉利是」、「真的相信不太多人接受得到」、「最擔心的是送完立即分手」、「用靈車去送花，女友一定獲得同事豔羨的目光啦」、「即刻可以測試到對方係咪真命天子/女」。

亦有人讚賞活動夠破格，「我就係至死不渝嘅遺孀，當年靈堂中央個大心心花牌用咗黑紅玫瑰加白玫瑰圍邊，俾好多人話咁樣唔得呀，我完全無理會。依家世人對死亡漸漸接受同釋懷，非常欣賞呢個活動」、「其實呢件事幾浪漫喎，現代人可以做到至死不渝，其實已經好難得」、「真係有創意，祝貴公司成功。不過，送之前真係要計算一下收花的／或者收花者同事／老板／家人等等接唔接受」、「至死不渝的確好浪漫，呢個活動好特別又有意義。」
 

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