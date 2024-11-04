網上熱話︱母子情急衝港鐵 獨留女兒月台驚到「紮紮跳」 網民斥錯誤示範

網上熱話︱母子情急衝港鐵 獨留女兒月台驚到「紮紮跳」 擋門阻開車有後續

乘搭港鐵切勿「衝門」，免生意外，尤其是帶着孩子的家長。帶着一對仔女的母親於港鐵落馬洲站時情急衝門，惟她未有拖實二人，與緊跟其後的兒子及時進入車廂，惟女兒未趕及，幕門隨即關上，獨留她在月台上，女童一度驚到「紮紮跳」，母親與兒子一度以肉身圖阻擋車門，幸月台職員協助，最終女童亦進入車廂。

有網民拍下涉事影片後，上載至Facebook群組「大埔 TAI PO」及YouTube頻道「鐵蹤 Railogy」，事件發生於落馬洲站往金鐘方向的列車上，可見車門臨關上前仍有多人衝門，該母親帶着一對年幼子女，媽媽獨自走在最前方，並未牽着子女的手。

媽媽步入車廂之時，車門與月台幕門開始關閉，兒子最後一刻進入車廂，惟走在最後的紮孖辮女兒只能看着幕門關上，獨自留在月台，焦急地舉高雙手「紮紮跳」高叫。已上車的媽媽及兒子見狀，立即企圖出手阻擋車門關閉，以免列車開出，一名目擊女乘客也加入伸手相助。由於車門持續被干擾，月台一名港鐵男職員上前了解情況，要求車廂內人士不要阻擋，隨後月台幕門及列車車車門再度打開，女童成功跑入車廂與家人重聚，月台有廣播稱「請勿靠近閘門」，影片至此結束。