網上熱話｜沖繩自駕遊少男少女遇交通意外　歡笑打卡捱批：炒車都值得開心？

有港人在沖繩自駕遊發生交通意外，事後在意外現場和與撞毀汽車「打卡」並放上網分享。(網上影片截圖)

日本是港人熱愛旅遊國家之一，由於當地同樣為右軚行車，不少人都會在當地自駕遊。網上流傳一段短片，顯示一群年輕人在沖繩以私家車自駕遊期間，懷疑與一輛貨車發生交通意外。片段紀錄一行人意外後的情況，可見私家車車頭嚴重損毀，有人坐在地上待援，上載者亦在描述寫上「一趟旅程不出意外就出意外」。

片段內容包括交通意外現場的情況、一行人面帶笑容與撞毀的汽車「打卡」留影等內容。片段在網上傳開後惹來大批網民批評，質疑他們輕視海外交通意外的嚴重性，「炒車都值得開心？今次無事係好彩，訓(瞓)住飛機返香港到時唔好喊」、「去旅行為撞車，點解咁開心」、「日本都撞到咁，香港應該係一撞就升仙」、「炒咗仲笑得出，真係不知所謂」、「好多新牌仔岩岩(啱啱)考完牌係香港都未試過真係自己揸車就膽衝衝(粗粗)去日本玩自駕遊，想唔撞都難。」

有網民就認為，沖繩路面已相對不繁忙，關注為何仍會發生意外，「好恐怖，條咁嘅路都可以自炒成咁」、「沖繩已經好容易揸，都可以揸到咁，真係痴×線。」同時有人擔心事件影響港人往後在日本租車的待遇，「映衰晒，攪到第日租車公司吾(唔)租比港人或者大幅加價」、「呢個遊戲遲早被玩爛」、「想香港人比人加保費？」

片段8人合照惹超載質疑

另外，片段其中一幕有8名男女在車廂內合照，惹來網民質疑是否涉及超載。片段上傳者的社交平台帳戶原本設定為公開，在網上廣泛流傳後已轉為私人，即公眾無法再瀏覽該影片。不過，有留言認為一行人處理方法沒有問題，「意外嘅嘢佢自己都唔想，唔通用自己條命嚟製造交通意外出嚟影相哈哈笑咩」，相信他們認為既然意外已經發生，倒不如開心面對。