網上熱話︱沙田乙明邨校巴有司機都照鎖車　房協咁解釋 (有片)

沙田第一城及乙明邨鎖車隊閃電手全港聞名，近日又有新搞作。有網民在Facebook群組「車cam L(香港群組)」上載一段影片，影片所見，一部校巴正停在沙田乙明邨的乙明邨街一所校門外，有穿着反光衣的鎖車隊人員上前，並秒速在右前轆落鎖，另一名職員則舉起電話在拍攝鎖車情況。其後，司機從車廂走到車頭駕駛座與職員理論。
影片引發熱議，不少網民對乙明邨鎖車隊的做法感不解，謂「校巴有人都照鎖？」、「單車、手推車、BB車都要小心啦！」、「有人喺車都唔通知你就照鎖，咁同搶有乜分別呀？」。不過，亦有網民則估計校巴當時已「落客」，但沒有及時開車離開才被鎖上。
乙明邨鎖車隊秒速鎖校巴
房協：鎖車後發現司機身處車內
事發的乙明邨街，為房協管理範圍的私家路，毗鄰有2所學校。房協回覆指，乙明邨街屬乙明邨範圍，由房協委聘的承辦商協助管理。該處一直有措施防止違泊，以免阻塞交通及保障道路使用者的安全，房協亦有就措施與邨內持份者溝通，包括邨內兩間學校。
房協經與承辦商了解後，知悉事發於11月7日下午約2時左右。承辦商當時發現該旅遊巴士的司機不在座位，車上亦沒有任何人，加上該車輛停泊於巴士站附近，故採取鎖車行動。鎖車後，司機從車廂內後排走到司機位置，通知現場職員其身處車內，承辦商已即時為該車輛解鎖，亦沒有收取任何鎖車費用。