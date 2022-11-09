網上熱話︱沙田乙明邨校巴有司機都照鎖車　房協咁解釋 (有片)

沙田第一城及乙明邨鎖車隊閃電手全港聞名，近日又有新搞作。有網民在Facebook群組「車cam L(香港群組)」上載一段影片，影片所見，一部校巴正停在沙田乙明邨的乙明邨街一所校門外，有穿着反光衣的鎖車隊人員上前，並秒速在右前轆落鎖，另一名職員則舉起電話在拍攝鎖車情況。其後，司機從車廂走到車頭駕駛座與職員理論。

影片引發熱議，不少網民對乙明邨鎖車隊的做法感不解，謂「校巴有人都照鎖？」、「單車、手推車、BB車都要小心啦！」、「有人喺車都唔通知你就照鎖，咁同搶有乜分別呀？」。不過，亦有網民則估計校巴當時已「落客」，但沒有及時開車離開才被鎖上。

乙明邨鎖車隊秒速鎖校巴