網上熱話｜沙田偉華中心指示牌用「火車站」 網民︰我仲係咁叫有咩問題

港鐵東鐵線早年由九廣鐵路公司擁有，列車曾由柴油機車行走，故相當一部分市民仍習慣將其稱為「火車」，車站亦稱為「沙田火車站」、「旺角火車站」等，情況在老一輩中尤為普遍。沙田偉華中心近日被發現商場指示牌仍使用「往火車站」，引發網民熱議，大部分認為不需要更改，「我仲係咁叫，有咩問題？」 有網民近日於facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」發帖，稱「沙田某個商場依然寫火車站，未更改造(做)港鐵站」，照片可見為偉華中心，可見告示牌指明沙田站的方向，雖然印上港鐵標誌，可是卻寫「往火車站」而非「往港鐵站」。

帖文引發熱議，大部分網民均認為指示牌沒有問題，「真係火車站呀，冇問題」、「我地呢啲8、90後都仲係叫火車」、「我都未改到口」、「火車唔會因為轉咗另一間公司營運而變成唔係火車，正如巴士都唔會因為轉咗另一間公司營運而變成唔係巴士」、「明咪得囉，地鐵個圖案都係到」、「我都仍然叫佢火車站，搭親東鐵都係話搭火車」、「東鐵線紅磡至羅湖永遠都係火車」、「我都未改到口」、「住火車站附近嘅人一直都會叫番火車，叫地鐵站會一時諗唔起邊度」、「如果有人同我講沙田港鐵站等，我會覺得個叫法有點怪，要諗一下先get到。但如果話沙田火車站等，就好親切及一講就明白」。 另有人稱「旺角火車站唔會叫旺角港鐵站，易行錯」、「會展(係咪要改口做)火車站」、「小巴大丸有落都仲未改啦」、「太大膽啦，唔跟隨香港政府」，有人則希望商場不要改正告示牌「不用專程花錢改」、「揚咗了」、「多謝提醒，聽日就改」。