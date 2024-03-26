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2024-03-26 15:36:07

網上熱話｜沙田偉華中心指示牌用「火車站」 網民︰我仲係咁叫有咩問題

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有網民稱「沙田某個商場依然寫火車站，未更改造(做)港鐵站」，照片可見為偉華中心，可見告示牌指明沙田站的方向，雖然印上港鐵標誌，可是卻寫「往火車站」而非「往港鐵站」。(facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」)

有網民稱「沙田某個商場依然寫火車站，未更改造(做)港鐵站」，照片可見為偉華中心，可見告示牌指明沙田站的方向，雖然印上港鐵標誌，可是卻寫「往火車站」而非「往港鐵站」。(facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」)

港鐵東鐵線早年由九廣鐵路公司擁有，列車曾由柴油機車行走，故相當一部分市民仍習慣將其稱為「火車」，車站亦稱為「沙田火車站」、「旺角火車站」等，情況在老一輩中尤為普遍。沙田偉華中心近日被發現商場指示牌仍使用「往火車站」，引發網民熱議，大部分認為不需要更改，「我仲係咁叫，有咩問題？」

有網民近日於facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」發帖，稱「沙田某個商場依然寫火車站，未更改造(做)港鐵站」，照片可見為偉華中心，可見告示牌指明沙田站的方向，雖然印上港鐵標誌，可是卻寫「往火車站」而非「往港鐵站」。

有網民稱「沙田某個商場依然寫火車站，未更改造(做)港鐵站」，照片可見為偉華中心，可見告示牌指明沙田站的方向，雖然印上港鐵標誌，可是卻寫「往火車站」而非「往港鐵站」。(facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」)

有網民稱「沙田某個商場依然寫火車站，未更改造(做)港鐵站」，照片可見為偉華中心，可見告示牌指明沙田站的方向，雖然印上港鐵標誌，可是卻寫「往火車站」而非「往港鐵站」。(facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」)

帖文引發熱議，大部分網民均認為指示牌沒有問題，「真係火車站呀，冇問題」、「我地呢啲8、90後都仲係叫火車」、「我都未改到口」、「火車唔會因為轉咗另一間公司營運而變成唔係火車，正如巴士都唔會因為轉咗另一間公司營運而變成唔係巴士」、「明咪得囉，地鐵個圖案都係到」、「我都仍然叫佢火車站，搭親東鐵都係話搭火車」、「東鐵線紅磡至羅湖永遠都係火車」、「我都未改到口」、「住火車站附近嘅人一直都會叫番火車，叫地鐵站會一時諗唔起邊度」、「如果有人同我講沙田港鐵站等，我會覺得個叫法有點怪，要諗一下先get到。但如果話沙田火車站等，就好親切及一講就明白」。

另有人稱「旺角火車站唔會叫旺角港鐵站，易行錯」、「會展(係咪要改口做)火車站」、「小巴大丸有落都仲未改啦」、「太大膽啦，唔跟隨香港政府」，有人則希望商場不要改正告示牌「不用專程花錢改」、「揚咗了」、「多謝提醒，聽日就改」。

(facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」) (facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」)

又一城通道告示牌仍寫「九廣鐵路」

另有網民在又一城對出通道發現指示往九龍塘港鐵站的告示牌，可見仍分開寫「九廣鐵路」及「地鐵」。

有網民在又一城對出通道發現指示往九龍塘港鐵站的告示牌，可見仍分開寫「九廣鐵路」及「地鐵」。(facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」)

有網民在又一城對出通道發現指示往九龍塘港鐵站的告示牌，可見仍分開寫「九廣鐵路」及「地鐵」。(facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG《mtr group》」)

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