網上熱話｜沙田新交匯處今啟用　大批私家車疑未熟習誤入市中心巴士總站

沙田市中心巴士總站今日不時有私家車不慎駛入。(網民Jason Leung@FB群組「馬路的事討論區」)

大埔公路(沙田段)正進行擴闊和加建隔音屏障工程，項目包括改建沙田鄉事會路交匯處。新的交匯處今日(24日)正式啟用，設有專屬行車線供專營巴士從大埔公路(沙田段)東行直接調頭前往直達沙田新城市廣場巴士總站的支路，旁邊亦有兩條行車線通往沙田鄉事會路南行。

不過，不少並非專營巴士的駕駛者懷疑不知道新交匯處今日啟用，在大埔公路(沙田段)上橋後仍然維持使用右線轉入沙田鄉事會路，以致全日有不少車輛誤入巴士專線，前往新城市廣場巴士總站，形成總站私家車比巴士多的奇景。《am730》正就事件向土木工程拓展署查詢。