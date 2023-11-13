網上熱話｜沙田驚現12蚊外賣飯盒 網民激讚窮人救星：食足3餐未夠依家食個早餐咁貴

沙田博康邨有街市食店推出下午茶優惠，以12元發售迷你飯。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

現時經濟不佳，小市民均要「勒緊褲頭」，但餐廳價格愈來愈貴，不少人均轉而光顧「兩餸飯」。有沙田街坊在社交平台分享，指沙田博康邨有街市食店推出下午茶優惠12元飯盒，驚訝表示：「第一眼我以為睇錯，份量都有一碗。」帖文引來網民熱議激讚，留言稱要支持食店，「呢個價真係窮人救星」、「時光倒流20年」、「食足3餐未夠依家食個早餐咁貴」。

該沙田街坊日前於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載圖片，指博康邨有街市食店推出下午茶優惠，以12元發售迷你飯，驚訝表示「第一眼我以為睇錯，12蚊一盒飯，話就話迷你，份量都有一碗」。