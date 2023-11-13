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2023-11-13 12:05:27

網上熱話｜沙田驚現12蚊外賣飯盒 網民激讚窮人救星：食足3餐未夠依家食個早餐咁貴

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沙田博康邨有街市食店推出下午茶優惠，以12元發售迷你飯。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

沙田博康邨有街市食店推出下午茶優惠，以12元發售迷你飯。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

現時經濟不佳，小市民均要「勒緊褲頭」，但餐廳價格愈來愈貴，不少人均轉而光顧「兩餸飯」。有沙田街坊在社交平台分享，指沙田博康邨有街市食店推出下午茶優惠12元飯盒，驚訝表示：「第一眼我以為睇錯，份量都有一碗。」帖文引來網民熱議激讚，留言稱要支持食店，「呢個價真係窮人救星」、「時光倒流20年」、「食足3餐未夠依家食個早餐咁貴」。

該沙田街坊日前於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載圖片，指博康邨有街市食店推出下午茶優惠，以12元發售迷你飯，驚訝表示「第一眼我以為睇錯，12蚊一盒飯，話就話迷你，份量都有一碗」。

沙田博康邨有街市食店推出下午茶優惠，以12元發售迷你飯。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」） 沙田博康邨有街市食店推出下午茶優惠，以12元發售迷你飯。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」） 沙田博康邨有街市食店推出下午茶優惠，以12元發售迷你飯。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

圖片見到，該店下午茶時段(下午2時至晚上6)優惠飯餐共有4款，當日第1款已被遮蓋，其餘飯餐分別是黑椒蘑菇飯、餐肉煎蛋飯以及肉燥飯，每款12元。

另推「優惠麵」餐20

除了飯餐，該食店還推出「優惠麵」餐，可在煎蛋、餐肉、火腿、腸仔中任選兩款，配出前一丁麵，價錢為20元。

買兩款都仲平過兩餸飯

帖文引來網民熱議，大讚食店價格為「良心價」，「良心飯堂，鼎力支持」、「食足3餐都未夠依家食個早餐咁貴」、買兩款都仲平過兩餸飯」、「12蚊都做到，可以想像出面幾暴利」、正喎，啱我呢d細食又唔想食咁多肉既人，仲要12蚊咁」、「重要係D汁夠撈飯，佛心」、「啲餸都唔」、「控制飲食人士呢個份量非常好， 一般茶記份量太多」、​​​​​「希望多啲呢啲咁有良心嘅小店啦，真係可以造福好多基層市民」、「平過深圳」。

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