網上熱話｜沙田10K跑賽女義工蝦碌片瘋傳　冠軍跑手：當笑片睇勿怪責 (有片)

影片長約45秒，在多個社交平台上傳。影片可見一名揹藍色背囊的女義工負責在終點拉衝線帶，準備迎接葉雅傑回來。惟當葉雅傑衝線時，該義工忽然行到路中心，與正在衝線的跑手葉雅傑相撞，主持人見狀馬上喊：「喂、喂、喂」，企圖阻止女義工的「蝦碌」行為。

本港經過3年抗疫後，社會逐步復常，賽事及活動亦陸續舉辦，惟未知是否由於已很久沒有舉行活動，在過去周日(4月30日)的沙田10K河畔賽中，就有義工出現連串「蝦碌」事件，導致以33分16秒贏得男子冠軍的跑手葉雅傑衝線時一波三折，更差點被義工絆倒，要到第三次衝線時才能影到靚相。有關影片在網上瘋傳，引來網民熱議。葉雅傑表示，大家不要針對涉事義工，坦言：「佢都幾可憐，大家睇完當笑片就算」。

儘管葉雅傑已完成賽事，並已鎖定時間及冠軍，但由於女義工發生「蝦碌」情況，大會邀請葉雅傑再次衝線，以拍出靚相，但該女義工竟再度「蝦碌」，在葉雅傑未跑到終點時，便先鬆手放下了衝線帶，導致葉雅傑差點被絆倒，主持人今次就說：「3年幾無搞過比賽，(義工)係生疏㗎啦，大家體諒吓，要練習」。最終葉雅傑需要三度跑回終點線，才能順利衝線。

跑手 ：唔好針對個阿姐

不少網民看過影片後都批評女義工的表現：「個師奶係咪未睇過賽跑？」、「第一次最離譜啦，行埋去檔住人」，要求「搵個醒啲嚟做啦」。葉雅傑就指，希望網民別怪責女義工，坦言「唔好針對個阿姐，佢都幾可憐，大家睇完當笑片就算。」他說在第一次衝線時，留意到女義工擋路，當時已收慢腳步，第二次衝線時早已見到衝線帶掉到地上，已及時跨過，兩次都沒有受傷，相信女義工可能第一次拉衝線帶，比較緊張，而且訓練不足，導致今次「蝦碌」事件發生。

贊助機構負責人文少杰就指，好久沒有辦過比賽：「之後再睇下所有嘢點做得好啲同完善啲」，希望大家「唔好太怪責義工同主辦機構」。