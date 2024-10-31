網上熱話｜法拉利泊旺角路邊引內地人圍觀打卡 網民估與一公司有關

近日，有網民在社交平台Threads上傳影片，可見旺角街頭停泊一輛紅色法拉利，吸引不少內地大媽圍着打卡拍照，有人甚至半挨靠在車頭冚位置，有網民呼籲車主盡快返回取車，「法拉利車主再唔揸返你架車，車頭應該花晒㗎啦」，亦有人指可能與附近的傳銷公司相關。

一行人衣着打份光鮮 挨車頭冚打卡 影片可見，一輛紅色法拉利跑車停泊於亞皆老街路邊，吸引大批人圍觀影相，一行衣着打份光鮮的男女約十多人，聽到是操普通話的內地人。其中一名女子在車旁附近與跑車自拍，另一位穿白色西裝的女子則依靠在法拉利車頭，同行人士幫忙拍照，樓主配文「前世未見過跑車」。

網民批無禮：麻煩畀啲距離 影片引起網友熱議，不少人批評倚靠跑車的行為，「法拉利車主再唔揸返你架車，車頭應該花晒㗎啦」、「整花架車，賠錢」、「仲要坐落人哋架車度」、「影還影，做乜要挨人哋嘅車度」、「其實影都唔緊要，但麻煩俾啲距離」、「見到超跑好似好新奇咁」、「真係唔好咁肉酸啦」。不過也有人網民認出該法拉利可能與附近的傳銷公司有關，猜測圍觀合照並非內地遊客，憑其衣着打份可能是傳銷人員：「冇記錯呢度係一間傳銷公司嘅門口」、「睇班人著成咁應該係做傳銷，借部跑車發朋友圈抽水」、「傳銷公司門口，日日都有啲靚車泊喺度畀人影相」、「部車用黎俾班友發夢架嘛」。

