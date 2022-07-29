網上熱話｜泳客大埔龍尾灘懶理勸告偷海星　網民：「好離譜！」

夏日炎炎，不少市民均會選擇到泳灘暢泳消暑。但有網民於上周六(23日)在Facebook上載一張照片顯示，相中女泳客站於海中，一手拿著多隻海星，並標註了地點是大埔龍尾灘。其更怒斥，「游水還游水，捉晒d（啲）海星上黎（嚟）曬太陽好好玩？」

相關帖文引來網上熱議，有網友形容該女泳客行為「好離譜」、「拎咁多海星返屋企煲湯咩」；亦有網民問樓主有否即時勸止對方，該網民回覆稱有即時上前勸止，但對方卻懶理，「扮聽唔到」。

手持海星溫差令其如「燙傷」

有專家指出，夏天是海星繁殖月份，但不建議其打擾海星生活或拿起海星，因海星離開水面，腮失去水份便難以呼吸，而人類手部溫度逾30度，比海星及魚類體溫約10至20度高，溫差會令牠們如「燙傷」。另外，將海星移離原生地方，亦會令其保護色失去作用，容易被雀鳥捕食。

此外，據《郊野公園條例》第26條，禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情。如違反或觸犯該等規例即屬犯罪，可處不超過5,000港元的罰款，及為期不超過1年的監禁。