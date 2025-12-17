網上熱話｜泳池「事故」泳客獲康文署發緊急專用券 網民：化糞池見證卡

康樂及文化事務署會因應突發情況，例如惡劣天氣、泳池水質受污染、緊急維修、救生員臨時缺勤等，關閉整個泳池場館。一名「游咗十幾年水」的網民近日在社交平台上分享，指第一次收到來自康文署的「罕見禮物」，是一張標明「只限於緊急事件時發出」的公眾游泳池入場卷，引發網民熱議。

一名男泳客在社交平台Threads發帖表示，周日(14日)在沙田區顯徑游泳池游水期間遇上「突發事件」，事後收到由康文署發出的一張青綠色的公眾泳池入場券，表示：「游咗十幾年水，第一次收到。」相片可見這張有獨立編號的入場券，特別註明「只限於緊急事件時發出」，持此劵者可免費使用任何康樂及文化事務署公眾泳池一節，並蓋有事件日子「12月14日」印章，有效日期為發出後12個月內。

樓主稱「游游下有污糟嘢」

帖文引起好奇網民討論是甚麼「緊急事件」，有人猜測「通常有人瀨屎」時，樓主回覆：「你估中了」，並指當時「游游下泳池有污糟嘢」，有網民指「呢個池命中率好高」、「呢個池成日有屎」。另有網民提問：「會唔會有人連續兩次或以上遇到事件？即係用呢張嘢入場呢之又發生事件？」樓主聞言苦笑：「唔好咁啦，我想游水。」

另有網民笑稱這張券是「化糞池見証(證)卡」及「屎池卡」、「簡直係恐襲」、「不想去游泳的原因」，有經常使用公眾泳池的網民亦稱有過相同經歷：「上個月我都收過，剛沖涼就聽到廣播『池水受污染』，由於當日得一個訓練池，於是就俾咗張免費卡我到而家仲喺銀包」、「早上可能係屎，下午可能係嘔吐物」、「啱啱到泳池門口，就話要封池，之後有個叔叔話佢係月票，張飛冇用，送咗俾我」。