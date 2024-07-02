網上熱話｜浙江女56蚊車程遞千元大鈔 的士司機只找回44蚊 警署報案無果

小紅書一名來自浙江的女網民發文，指早前在香港自由行坐的士時遇不快經歷，56元車程遞上千元大鈔找續，但最終司機只找回44元，及後司機一口咬定只收了100元，最終警方沒證據下未有採取拘捕行動

的士業界推出禮貌運動宣傳「好客之道」，但再有內地旅客指控有的士司機涉及不良行為，更需鬧上警署。內地社交平台小紅書一名來自浙江的女網民發文，指早前在香港自由行坐的士時遇不快經歷，56元車程遞上千元大鈔找續，但最終司機只找回44元，及後司機一口咬定當時只收了100元，最終警方沒證據下未有採取拘捕行動，事主自認倒楣，斥「部分老鼠屎真的太敗壞一個地區的形象了」。

該名來自浙江的女網民表示早前遊港由M+博物館前往尖沙咀，的士車費共計56港元，雖然車上有支付寶標識，但的士司機表明只收現金，她於是把身上僅有的一張應急的千元面額港幣給了司機，到達目的地後，司機把車停在路中間，催促她後面有車，要快離開，惟她下車後，發現找來的錢全是小面額的紙幣和零錢，共計44元。「連忙喊他但沒停下，加速在路口拐彎跑路了」。

由於她事先已拍下司機車頭證件，於是前往尖沙咀警署報警，警員找到司機，但對方一口咬定當時只收了100元，不承認有見到千元大鈔，由於沒證據，最終在警署折騰了快兩小時也未能要回錢。事主大嘆倒楣，怒斥香港黑心的士司機宰客，「土生土長幾十年的港人連100跟1000都分不清？和竊賊有區別嗎？大夥出門在外多注意，部分老鼠屎真的太敗壞一個地區的形象了！」

小紅書其他網民回應，「記得一定要點好錢再下車，很多司機慣犯先找零錢，看乘客沒反應就不找了」、「在車上就要check好找贖，若有發現爛錢，找少甚至外幣充當港幣使用，都可以即時處理，若司機拒絕，直接call 999，千祈不要落車，因為離開後便百口莫辯」、「太老實了，他催你下車你就下車？他停路中間出了什麽事他負責，你怕什麽？」