熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-10-23 13:39:13

網上熱話｜海皇粥店10蚊任食 壽司店「抽水」推壽司飯放題：仲可以任食wasabi

分享：
千之味刺身壽司專門店及後亦宣布推出類似優惠，facebook發帖表示在全線分店推出「全港首間壽司飯放題」

千之味刺身壽司專門店及後亦宣布推出類似優惠，facebook發帖表示在全線分店推出「全港首間壽司飯放題」

adblk5

本港飲食市道低迷，餐廳紛「出招」吸客，連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店昨日公布將於本月28日至30日推出「全港首間粥店放題」，10元可在45分鐘內任食瑤柱白粥、四款油器和飲豆漿，優惠即成為網上熱話。網民熱議稱「只有一間做唔夠誠意」、「碳水放題，俾到盡每樣食一款」、「白粥呢啲高澱粉、高升糖！小心睇路呀」。

灣仔海皇粥店首推「放題」 10蚊任食45分鐘 網民︰一間咁大把

海皇粥店的「奇招」吸引業界仿傚，千之味刺身壽司專門店及後亦宣布推出類似優惠，facebook發帖表示在全線分店推出「全港首間壽司飯放題」，圖片設計亦仿海皇粥店，稱10元即可於45分鐘內任食壽司飯、豉油、日式芥末wasabi，亦可任飲綠茶。活動時間為本月25日至27日的所有營業時間，比海皇粥店的優惠期還要早。

adblk6
千之味刺身壽司專門店及後亦宣布推出類似優惠，facebook發帖表示在全線分店推出「全港首間壽司飯放題」 千之味刺身壽司專門店及後亦宣布推出類似優惠，facebook發帖表示在全線分店推出「全港首間壽司飯放題」 千之味刺身壽司專門店及後亦宣布推出類似優惠，facebook發帖表示在全線分店推出「全港首間壽司飯放題」 千之味刺身壽司專門店及後亦宣布推出類似優惠，facebook發帖表示在全線分店推出「全港首間壽司飯放題」 千之味刺身壽司專門店及後亦宣布推出類似優惠，facebook發帖表示在全線分店推出「全港首間壽司飯放題」

帖文稱，「放題」優惠只限堂食，不得與其他優惠同時使用，如有任何爭議，千之味保留最終決定權。如有浪費食物，會以100克罰款100元計算。店方小編及後留言「00後小編真係顛顛地」、「得啦～大家成日問我幾時有放題嘛！？而家有喇～～仲可以任食wasabi添」、「生意難先係各小編發揮小小宇宙既時候」。有網民笑言「人哋(海皇粥店)吸引好多喎」，小編即回應「攪錯呀我有wasabi啵」。另有人問「點解一行寫罰100一行寫罰50嘅？」，小編則稱「分開罰，飲晒啲綠茶先好走」。
 

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能