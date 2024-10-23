網上熱話｜海皇粥店10蚊任食 壽司店「抽水」推壽司飯放題：仲可以任食wasabi

千之味刺身壽司專門店及後亦宣布推出類似優惠，facebook發帖表示在全線分店推出「全港首間壽司飯放題」

本港飲食市道低迷，餐廳紛「出招」吸客，連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店昨日公布將於本月28日至30日推出「全港首間粥店放題」，10元可在45分鐘內任食瑤柱白粥、四款油器和飲豆漿，優惠即成為網上熱話。網民熱議稱「只有一間做唔夠誠意」、「碳水放題，俾到盡每樣食一款」、「白粥呢啲高澱粉、高升糖！小心睇路呀」。

海皇粥店的「奇招」吸引業界仿傚，千之味刺身壽司專門店及後亦宣布推出類似優惠，facebook發帖表示在全線分店推出「全港首間壽司飯放題」，圖片設計亦仿海皇粥店，稱10元即可於45分鐘內任食壽司飯、豉油、日式芥末wasabi，亦可任飲綠茶。活動時間為本月25日至27日的所有營業時間，比海皇粥店的優惠期還要早。