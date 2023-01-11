網上熱話｜涉元旦日因嬰兒車阻路　4男女巴上打MMA被捕 (更新)

香港人壓力大，常因瑣事發生爭執，甚至打架。近日網上就瘋轉一段在巴士上4名乘客爆粗互毆的影片，過程中更有小童嚎哭，在網上惹來熱議。警方表示，昨日以涉嫌在公眾地方打架罪名，拘捕涉案4人，包括3男1女。

中年婦喝罵「你郁我做乜X嘢呀！」

該網上影片長15秒，是在元旦(1月1日)晚上一輛往大埔的九巴上拍攝。影片中一對中年男女與另外兩名分別光頭漢及穿衛衣的男子，在下層近落客位置，懷疑因嬰兒車阻路問題發生爭執。期間中年婦爆粗辱罵對方，光頭漢被觸怒，雙方發生推撞，中年婦喝罵「你郁我做乜X嘢呀！」光頭漢隨即大怒，出拳打向另一名男子，男子揮手抵擋，此時衛衣男加入戰團，向男子推撞，中年婦就擠在3人之間，最終男子﻿﻿不甘受辱，使出「連環拳」攻擊衛衣男，影片此時結束，當時巴士上有不少乘客目擊事件，有人更要求「報警」，車上有小童在4人打鬥期間受驚，嚎啕大哭。

網民 笑言「先生唔好打交」

影片一出，隨即惹來網民熱議。不少網民直言是「巴士MMA」、「巴士混合雙打」；亦有人評價「而(依)家啲人唔識用腳」、「睇啲拳速冇殺傷力」、「冇練過(拳)」；另有網民就事件和影片評價「女人累事，佢老公都唔想開波，但老婆口臭又襟唔住，最終互毆」、「驚就唔好拍，拍就唔好驚」，更有人模仿早前懲教人員勸交的口吻笑言「先生唔好打交」。

4人准保釋候查 下月須向警方報到

警方今日(11日)表示，於1月1日晚上10時許接獲報案，指有3男1女在一輛駛至汀角路的巴士上因瑣事爭執，並懷疑以手互相襲擊，人員到場經初步調查，事件中沒有人受傷，交由大埔警區刑事調查隊第六隊接手調查，並在昨日於香港仔區拘捕兩名分別為28及56歲的本地男子，以及在天水圍區拘捕一名50歲本地男子及一名46歲本地女子，涉嫌在公眾地方打架，案中所有被捕男女已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。