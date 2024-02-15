網上熱話｜深圳女護辭職赴港做陪診 港鐵遇女子暈倒熱心協助 獲讚好人好事

一名曾於深圳任護士的女子辭職後來港任陪診員，她在年初二凌晨（11日）於港鐵上遇到一名年輕女子突然暈倒，迅速上前詢問症狀，熱心舉動獲網民讚「好人好事」，樓主稱「來到香港做不了護士，但是在生活中還是有可用之處吧！」 香港不承認內地護士資格 只能做陪診員 樓主曾在深圳三甲醫院任職心血管內科護士，由於來港後港方不承認內地護士資格證，所以只能做陪診員，她於社交平台「小紅書」以「大年初二凌晨，我在香港地鐵救了一位女生」為題發文，指自己在年初二凌晨下班後坐上地鐵，當時車廂均是觀賞完煙花回家的乘客。突然車廂前方發出巨響，有人大喊：「有沒有醫生？有人暈倒了。」

樓主發現倒地的是一名約20多歲的年輕女子，面色蒼白但無痛苦面容，四肢軟弱無力，她上前摸了一下對方的頸動脈，發現脈率正常。對方張不了嘴說話，她俯身湊到耳朵邊問她有沒有吃晚飯，她點頭表示吃了；再問以前有沒有甚麼疾病、有沒有頭痛，她搖頭，意識清醒。身邊男乘客反應迅速，按下緊急按鈕通知職員。列車停站後，兩名職員即跑來詢問病人情況，在確定她有意識的情況下，將她扶起抬出月台。

判斷非低血糖症 或是腦血管意外 樓主事後判斷，暈倒女子並非低血糖症，可能是腦血管意外：「如果是低血糖症，可能是最好的結果，但她沒有出汗，心率加快，脈搏細弱等症狀，都排除是低血糖症，很有可能是腦部有問題。她這麼年輕，既往又沒有病史，很有可能是先天性腦血管畸形、腦血管瘤、顱內佔位性病變等，都會壓迫血，出現腦血管意外。」樓主坦言對方幸運，因沒發生最壞的猝死情況，祝願她平安度過危機，又呼籲希望更多人了解急救知識，遇到緊急情況可自救或救人。