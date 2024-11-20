網上熱話｜深夜亡命的士開門奔馳 男乘客被調侃「機動遊戲體驗」

一位的士乘客在深夜搭上一輛「亡命的士」，事關的士竟在未關上車門下，照常在馬路奔馳(Threads)

該名男乘客早前於社交平台Threads上傳的影片可見，的士在他拍片時已在行駛途中，但乘客一旁車門完全打開。帖文表示「揸車之後都冇咩搭過的士，跟住一搭的士就咁刺激，車門都唔使閂」，可見當時車速並不算慢，情況相當驚險。有網民追問「司機冇留意到未閂門咩？」，事主回應指「冇，如果我冇同佢講佢真係諗就咁車到我返屋企」，又形容當時情況「最慘係咩叫住佢仲行緊，叫咗佢幾次佢淨係喺度撳掣唔停車，所以先拍條片出嚟」、「已經提咗佢啦，佢唔停車，淨係喺度撳嗰粒掣」、「一上車就咁樣，唔通跳車」。

相關帖文引起網民熱議留言。有網民形容情況驚險，調侃「似玩機動遊戲」、「正喎的士收費但機動遊戲體驗」、「人地開蓬跑車，你坐開門跑車」、「其實都幾爽」、「夠大風，唔怕熱」、「冷氣都唔洗開」、「方便落車，又方便逃單」、「沿途望出車外，是命喪的感慨」、「當坐電單車囉，咁你會覺得好安全！」

亦有不少人指責司機危險駕駛，「如果你真係跌左出去，唔只你受重傷，司機都要負責任」、「即係代表咗呢個司機唔會望後鏡、側鏡，安全意識好差」、「跌出去碌死咗，告謀殺定誤殺？」、「司機危險駕駛，一定告得入信我」、「提早跳車連的士錢都慳返，仲可以告佢疏忽賠埋湯藥費，到時仲唔發過豬頭」。