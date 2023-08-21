網上熱話｜深水埗兩警拘通緝犯反遭壓制　網民：星呀星，接力！(有片)

深水埗發生襲警拒捕案，兩名警員在街頭截查一名男子遭到反抗，警員出動胡椒噴劑仍未能將對方制服，其中一名警員反遭男子壓制，兩人在地上扭作一團，附近熱心市民上前協助仍未能成功制服男子，最後要由6名警員聯手才將對方制服，有關片段在網上曝光後引起熱議。
警方表示，一名48歲男子，目前涉嫌拒捕及襲警被捕，同時被發現為被通緝人士而正被扣查。事件中2名警員受傷，其中一人手部及眼部受傷，另一人頭部受傷，男子則膝頭擦傷，3人均被送至明愛醫院治理。
網民指帖文引用電影對白如有聲
昨日有網民於社交平台Facebook「走音zau2 jam1」專頁上載片段。據指，事發地點位於荔枝角道312號對開，兩名警員昨日截查一名男子但遭反抗。片中顯示，男子從上方以「鉸剪腳」纏住一名男警的腰部，將警員壓制在地，另一名男警出動胡椒噴霧直噴男子面部及眼睛，惟反被男子推倒地上，男警隨即以對講說：「電台，要幫手！」。期間，有4名熱心市民出手幫忙壓住中年漢的四肢，直至5名警員到場增援，才將男子制服。網民紛紛留言，對該名男子的力氣感到驚訝，「7個捉一個」，亦有網民戲謔帖文中來自電影《逃學威龍》中的一句對白「星呀星，接力，接力」猶如「有聲」。