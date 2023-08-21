網上熱話｜深水埗兩警拘通緝犯反遭壓制　網民：星呀星，接力！(有片)

深水埗發生襲警拒捕案，兩名警員在街頭截查一名男子遭到反抗，警員出動胡椒噴劑仍未能將對方制服，其中一名警員反遭男子壓制，兩人在地上扭作一團，附近熱心市民上前協助仍未能成功制服男子，最後要由6名警員聯手才將對方制服，有關片段在網上曝光後引起熱議。

警方表示，一名48歲男子，目前涉嫌拒捕及襲警被捕，同時被發現為被通緝人士而正被扣查。事件中2名警員受傷，其中一人手部及眼部受傷，另一人頭部受傷，男子則膝頭擦傷，3人均被送至明愛醫院治理。