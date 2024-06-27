網上熱話｜深水埗果檔3女衝突　「火雞姐」擸榴槤刀迎戰掃把婦 (有片)

近來「天口㷫」，可能不少人都「心火盛」，容易被觸怒。多個社交平台近日流傳一段影片，顯示在深水埗桂林街一生果檔外，一名婦人與兩名果檔女職員疑因買賣問題發生爭執，最終演變成肢體衝突。期間一名婦人拿起掃把作武器，另一名果檔女職員亦不甘示弱，竟然跑去檔口拿出榴槤刀上前相向，現場氣氛一度緊張。

婦人： 抵冇人幫襯你 火雞姐： 我使乜你幫襯呀 該段影片長約1分鐘，可見兩名生果檔女店員與一名綁馬尾的婦人發爭執，互相指罵。其中一名果檔女店員粗言辱罵婦人「阻X住晒」，婦人聞言後反駁對方「去死呀去」，令到本已經轉身離開的女店員情緒激動，上前推撞婦人，婦人此時亦「還拖」推撞女店員，另一啡衫的女店員見狀隨即加入戰團。3人在行人路上互相推撞，途人紛紛閃避。