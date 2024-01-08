網上熱話｜深水埗茶餐廳20蚊早餐 老細稱份量「啱女士多啲」 網民讚：呢個價仲想點

有網友分享自己在深水埗北河街基隆茶餐廳的「超抵食$20早餐」(Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」)

香港百物騰貴，大多茶餐廳早餐現時已經要40元起錶，近日有網友分享自己在深水埗基隆茶餐廳的「超抵食20蚊早餐」，吸引大批網民注意，大讚「廿蚊仲想點」、「幫到好多打工仔」，惟樓主認為份量較少，「男士應該唔係好夠」，又引茶餐廳老細稱20蚊餐「啱女士多啲」。

有網友上周四(4日)在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上，分享在深水埗北河街基隆茶餐廳的「超抵食$20早餐」，「終於食到傳說中嘅20蚊經典早餐，還可以！其實只係嗰幾種咁平，其他要38蚊以上」隨後上載多張餐點、茶餐廳餐牌的照片，當日樓主叫了一份20元的火腿通粉配熱咖啡。

餐牌見到，「懷舊價早餐」共有3款，分別是20元的火腿通粉或雪菜肉絲米粉，以及25元的沙嗲牛肉麵配煎蛋多士，隨餐附送熱飲、凍飲加2元、特飲加10元，供應時間為上午7時至11時。樓主補充「唔好去錯太子，太子冇呢個優惠！」