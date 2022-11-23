網上熱話｜「深水埗ERROR」疑不滿被抄牌　圍罵「咖啡仔」及交警被捕 (有片)

香港地少人多，車輛違泊情況不時可見，不少駕駛者見到「咖啡仔」或警員抄牌，大多避之則吉，惟近日在社交平台瘋傳多段影片及照片，顯示一名交通督導員(咖啡仔)疑因抄牌被數名深水埗車房大漢圍罵，最終大批警員到場圍封涉事車房，當場拘捕4名男子及拖走車輛，事件惹來網民熱議。
惡煞囂張「你知唔知我係邊個？」
網傳片段及照片中，顯示昨日(23日)在深水埗楓樹街，3名相信為車房職員的惡漢，懷疑因為違泊抄牌問題，邊走邊罵一名俗稱「咖啡仔」的交通督導員，期間3名惡漢沒戴口罩，不時指手劃腳，有人聲言「你知唔知我係邊個？」，更爆粗辱罵交通督導員「你嚇鬼呀？x你xx！」，迫得「咖啡仔」連連後退；其後另一段短片可見有警車到場，一名交通警員連同「咖啡仔」與涉事3名車房惡漢理論，惟3名惡漢態度依然囂張，甚至爆粗辱罵交通警員。相關過程剛巧被旁邊的一名司機目擊並拍下。
網民：以為ERROR係度拍戲
然而事件並無告一段落，反而出現戲劇式的大反轉，隨後多名警員帶同警犬到場圍封涉事車房，當場拘捕4名男子，並將涉嫌阻街的車輛拖走，大挫數名惡漢原本的氣焰。不少網民都留言讚好，笑言「咎由自取、玩到咁大呀」、「型到盡頭便是X」、「點解唔型到最後？車房仔有士巴拿喺身是常識吧」，更有網民笑稱涉事車房大漢似男團ERROR，笑稱「以為ERROR係度拍戲」。
警：3人無帶口罩被發告票
警方表示，昨日早上約10時30分，4名年齡介乎28至32歲的男子，疑因車輛抄牌問題情緒激動，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，其中3人更因無帶口罩而被開罰款告票，至於被捕男子亦被扣留調查，案件中無人受傷，交由深水埗警區反三合會行動組跟進。至於深水埗警區就表示，事件中一共拖走3部違例車輛及發出共47張告票。