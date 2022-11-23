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2022-11-23 12:06:06

網上熱話｜「深水埗ERROR」疑不滿被抄牌　圍罵「咖啡仔」及交警被捕 (有片)

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網上流傳被捕的4名涉事車房男子。(網上圖片) 3名惡漢邊走邊圍罵「咖啡仔」(網上圖片) 3名惡漢邊走邊圍罵「咖啡仔」(網上圖片) 3名惡漢態度囂張，爆粗辱罵交通警員。(網上圖片)

香港地少人多，車輛違泊情況不時可見，不少駕駛者見到「咖啡仔」或警員抄牌，大多避之則吉，惟近日在社交平台瘋傳多段影片及照片，顯示一名交通督導員(咖啡仔)疑因抄牌被數名深水埗車房大漢圍罵，最終大批警員到場圍封涉事車房，當場拘捕4名男子及拖走車輛，事件惹來網民熱議。

惡煞囂張「你知唔知我係邊個？」

網傳片段及照片中，顯示昨日(23日)在深水埗楓樹3名相信為車房職員的惡漢，懷疑因為違泊抄牌問題，邊走邊罵一名俗稱「咖啡仔」的交通督導員，期間3名惡漢沒戴口罩，不時指手劃腳，有人聲言「你知唔知我係邊個？」，更爆粗辱罵交通督導員「你嚇鬼呀？x你xx！」，迫得咖啡仔」連連後退；其後另一段短片可見有警車到場，一名交通警員連同咖啡仔」與涉事3名車房惡漢理論，惟3名惡漢態度依然囂張，甚至爆粗辱罵交通警員。相關過程剛巧被旁邊的一名司機目擊並拍下。

大批警員事後圍封涉事車房調查。( 深水埗警區fb圖) 大批警員事後圍封涉事車房調查。(網上圖片) 大批警員事後圍封涉事車房調查。( 深水埗警區fb圖) 警方拖走數部涉嫌違泊的車輛。(深水埗警區fb影片截圖)

網民：以為ERROR係度拍戲

然而事件並無告一段落，反而出現戲劇式的大反轉，隨後多名警員帶同警犬到場圍封涉事車房，當場拘捕4名男子，並將涉嫌阻街的車輛拖走，大挫數名惡漢原本的氣焰。不少網民都留言讚好，笑言「咎由自取、玩到咁大呀」、「型到盡頭便是X」、「點解唔型到最後？車房仔有士巴拿喺身是常識吧」，更有網民笑稱涉事車房大漢似男團ERROR，笑稱「以為ERROR係度拍戲」。

警：3人無帶口罩被發告票

警方表示，昨日早上約10時30分，4名年齡介乎2832歲的男子，疑因車輛抄牌問題情緒激動，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，其中3人更因無帶口罩而被開罰款告票，至於被捕男子亦被扣留調查，案件中無人受傷，交由深水埗警區反三合會行動組跟進。至於深水埗警區就表示，事件中一共拖走3部違例車輛及發出共47張告票

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