移英港人稱不滿內地生成績遭「強力人士」干擾　考評局：沒發現情況 (有片)

本港近年掀起移民潮，有不少港人透露BNO簽證赴英國生活。日前有移英港人接受訪問，他交代自己移民英國的原因，透露他任職「公共行政人員」多年，「睇唔慣」近年工作變成「人治」，有內地學生的成績因「強力的人」致電而遭到干擾，強調「唔單止一次」，所以決定放鬆香港的「鐵飯碗」去英國沃靈頓(Warrington)開超市，希望可以重新開始新生活。影片引起網民留言，就此考評局回覆傳媒表示，沒有發現有關情況。
「睇唔慣」原本工作變「人治」 棄鐵飯碗赴英開超市
有Youtube頻道早前發布一條影片，訪問了一對在英國沃靈頓開設超市的港人老闆夫婦阿Paul及Fion。當中阿Paul講起以往工作面對的壓力及改變，他說自己從前在港任職公共行政人員多年，被問到是否公務員時，承認「可以咁講」以及是「鐵飯碗」，工作與考試相關，曾經接觸很多內地學生和考生。他透露辭職的原因是「睇唔慣」原本的工作變成「人治」，即使人工高以及老闆挽留，他亦堅決離開。
阿Paul說：「我嘅工作好死板，做考試，都係跟protocol(規則章程)做嘢，以前工作比較前線，接觸好多中國內地學生、考生……發現佢哋所信同香港人唔同……唔鍾意有個電話打嚟就叫我改乜改物……有強力嘅人打嚟話呢個(考生)可以exemption(豁免)，唔單止一次，個干擾不停出現。有啲人係權威啲、優待啲，呢樣嘢我就接受唔到，基本原則都冇咗。」他認為香港發生一些以前絕不會發生的事，所以趁自己可以作主的時候離開香港。
考評局：一直按嚴謹機制舉行考試
影片發布後引起不少網民迴響，當中有人表示支持阿Paul的選擇，但亦有人對此作出譏諷，叫阿Paul日後不會回到香港之類的說話。
考評局回覆傳媒查詢時就說，沒有發現所提及的情況，強調一直按照嚴謹的質素保證機制和程序舉行各項本地和國際及專業考試，致力為公眾提供可靠及公平的考試及評核服務。